Nemecký Bundesrat stopol reformu dávok v nezamestnanosti, návrh pôjde do výboru na riešenie sporov

Koalícia nemá v Bundesrate väčšinu

Dávky sa majú zvyšovať

14.11.2022 (Webnoviny.sk) - Horná komora nemeckého parlamentu v pondelok zastavila navrhovanú reformu systému dávok v nezamestnanosti. Reforma je ústrednou časťou politiky stredoľavej vlády kancelára Olafa Scholza Hlavný stredopravý opozičný blok však proti nej namieta s tým, že by to znížilo tlak a stimuly pre ľudí, aby sa zamestnávali na dostupných pracovných pozíciách.Vládna trojkoalícia nemá v Bundesrate, ktorý zastupuje vlády 16 spolkových krajín, väčšinovú kontrolu a regióny, kde vládne opozičný blok Únia zabránili schváleniu reformy.Legislatíva tak teraz poputuje výboru, ktorý rieši spory medzi dolnou a hornou komorou parlamentu. Nie je jasné, aký kompromis by z toho mohol vyjsť.Navrhovaná reforma by nahradila systém, ktorý pred takmer dvoma desaťročiami vypracovala stredoľavá vláda vtedajšieho kancelára Gerharda Schrödera a sprísnila ním pravidlá pre dávky pre dlhodobo nezamestnaných.Vládny návrh predpokladá zvýšenie úrovne dávok zo 449 eur mesačne na 502 eur. Vyzýva tiež na zníženie pokút pre príjemcov, ktorí odmietajú prijať prácu, najmä počas prvých šiestich mesiacov, a na uvoľnenie obmedzení týkajúcich sa majetku, ktorý môžu držať, a veľkosti ich bytu. Vláda chcela, aby reforma vstúpila do platnosti 1. januára.Únia súhlasí so zvýšením dávok, ale namieta proti ďalším bodom.