Nemecký exkancelár Schröder sa zosobášil s juhokórejskou partnerkou

Na snímke bývalý nemecký spolkový kancelár Gerhard Schröder. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Berlín 11. júla (TASR) - Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder sa zosobášil so svojou partnerkou, Juhokórejčankou Kim So-jon. Svadba prebehla ešte v máji v juhokórejskej metropole Soul, informoval v stredu podľa agentúry DPA samotný pár.povedala Kim So-jon nemeckému lifestylovému magazínu Bunte. Uzavretie manželstva by dvojica mala podľa správ nemeckých médií osláviť v októbri aj v berlínskom hoteli Adlon.Informácie o vzťahu 74-ročného Schrödera s Juhokórejčankou mladšou o 26 rokov, ktorá preňho pracovala ako tlmočníčka, prenikli na verejnosť ešte vlani v septembri. Dvojica následne v januári oznámila, že sa chce zosobášiť.Kim So-jon (48) je v poradí už piatou Schröderovou manželkou. S predchádzajúcou manželkou Doris Schröderovou-Köpfovou, s ktorou sa exkancelár rozviedol len nedávno, má dve adoptované deti. Tá uviedla, že práve vzťah s Kórejčankou bol jednou z príčin ich rozchodu.Schröder pred svojou piatou svadbou avizoval, že so svojou budúcou manželkou bude žiť striedavo v Nemecku a Južnej Kórei. Z tohto dôvodu sa chce lepšie naučiť po kórejsky.Kim So-jon, menovkyňa známej juhokórejskej herečky, ktorá je podľa agentúry DPA odborníčkou v oblasti ekonómie, bola v minulosti už raz vydatá. Jej exmanžel pred pár mesiacmi zažaloval samotného Schrödera. Exkancelára obvinil, že pomer s Kim So-jon začal ešte v čase, keď bola zaňho stále vydatá, čo mu spôsobilo "neznesiteľné duševné útrapy" a žiadal od neho finančné odškodnenie.