Nemecký funkcionár spoznal trest za výrok o vodičoch tiav na olympiáde v Tokiu, UCI mu pozastavila činnosť

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Športový riaditeľ Nemeckej cyklistickej federácie Patrick Moster, ktorý v priebehu minulotýždňovej mužskej časovky na olympijských hrách v Tokiu počastoval alžírskeho a eritrejského cyklistu označením "vodiči tiav", sa dočkal dištancu od Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) . Strešný orgán svetovej cyklistiky v piatok pozastavil Mosterovi činnosť do konca kalendárneho roka.Ako uviedla UCI, Moster akceptoval spomenutý trest a nebude tak súčasťou žiadnych oficiálnych podujatí do 31. decembra 2021. UCI poznamenala, že Mosterove komentáre "boli diskriminačné a v rozpore so základnými pravidlami slušnosti". "UCI odsudzuje všetky formy rasistického a diskriminačného správania," uvádza sa vo vyhlásení únie.Moster počas uvedených pretekov povzbudzoval nemeckého reprezentanta Nikiasa Arndta, aby dostihol alžírskeho a eritrejského konkurenta. Televízne mikrofóny zachytili, ako povedal: "Dobehni tých vodičov tiav!"Funkcionár sa neskôr ospravedlnil a Nemci pôvodne avizovali, že bude naďalej súčasťou ich výpravy pod piatimi kruhmi. Šéf Nemeckého olympijského výboru Alfons Hörmann však neskôr uviedol, že Mosterovo ospravedlnenie síce vníma ako "úprimné", ale "porušil olympijské hodnoty" a preto ho poslali domov. Od národnej cyklistickej federácie má momentálne pozastavenú činnosť "do odvolania".