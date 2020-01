Nemecký futbal sa vyrovnáva s temnou históriou, jeho niekdajší šéf sa podpísal pod smrť ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie Nemeckého futbalového zväzu priznalo, že niekdajší prezident tejto organizácie Felix Linnemann bol priamo zodpovedný za smrť stoviek ľudí v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau pri poľskom Osvienčime.Linnemann viedol DFB v rokoch 1925 až 1945, teda aj počas druhej svetovej vojny. V Hannoveri mal byť súčasťou rozhodovacieho procesu o deportácii osôb do koncentračných táborov. Tam týchto ľudí zabili na základe dokumentov podpísaných Linnemannom.V pondelok uplynie presne 75 rokov od oslobodenia tábora v Osvienčime a DFB sa spomenutou informáciou pripojilo k osvete tohto výročia. "Idem o pripomenutie tisícok obetí zavraždených v Osvienčime. Keďže cítime osobitnú zodpovednosť, hlásime sa k spomienke na výročie," vyhlásil súčasný šéf DFB Fritz Keller."Neuveriteľné hrôzy a utrpenie, ktoré spôsobili množstvu ľudí, sú o to bolestnejšie, keďže futbal dnes bojuje proti rasizmu a diskriminácii, pričom sa stavia na stranu pochopenia a rozmanitosti," doplnil. "Je našou povinnosťou, aby sa na to, čo sa dialo, nikdy nezabudli. Dlžíme to nielen miliónom obetí, ale aj nasledujúcim generáciám," dodal Keller.Šéf DFB tiež ocenil čin klubu Eintracht Frankfurt, že dodatočne a posmrtne odoberie titul čestného prezidenta klubu Rudolfovi Gramlichovi za jeho nacistickú minulosť. "Je to dôležitý signál, že aj Eintracht prevzal na svoje plecia zodpovednosť," myslí si Keller.Počas aktuálneho víkendu v nemeckých futbalových súťažiach prebieha viacero projektov zameraných na fanúšikov, aby nezabudli na zverstvá nacistického Nemecka.