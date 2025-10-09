|
09. októbra 2025
Nemecký kancelár odmieta zákaz spaľovacích motorov v EÚ od roku 2035
Tagy: Automobilový priemysel
Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok po rokovaní s lídrami automobilového priemyslu krajiny sľúbil, že „urobí všetko“, čo je v jeho silách, aby zastavil ...
Zdieľať
9.10.2025 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok po rokovaní s lídrami automobilového priemyslu krajiny sľúbil, že „urobí všetko“, čo je v jeho silách, aby zastavil plány Európskej únie na zákaz predaja nových automobilov so spaľovacími motormi od roku 2035.
Merz povedal, že na rokovaniach v rámci EÚ bude presadzovať „komplexný technologický pokrok smerom ku klimatickej neutralite, ale nie s dátumom v kalendári, ktorý nemôžeme splniť, to je nereálne.“
Výrobcovia sa obávajú, že hroziaci zákaz áut so spaľovacími motormi im zasadí úder. Sťažujú sa, že nemajú dostatok času na vybudovanie konkurencieschopnej ponuky elektromobilov. Okrem toho dopyt po elektrických autách v Európe podľa nich rastie oveľa pomalšie, ako sa očakávalo.
Pod tlakom európskych výrobcov automobilov sa EÚ už minulý mesiac dohodla na urýchlenom preskúmaní zákazu spaľovacích motorov.
Zdroj: SITA.sk - Nemecký kancelár odmieta zákaz spaľovacích motorov v EÚ od roku 2035 © SITA Všetky práva vyhradené.
