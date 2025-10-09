Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 9.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dionýz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

09. októbra 2025

Nemecký kancelár odmieta zákaz spaľovacích motorov v EÚ od roku 2035


Tagy: Automobilový priemysel

Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok po rokovaní s lídrami automobilového priemyslu krajiny sľúbil, že „urobí všetko“, čo je v jeho silách, aby zastavil ...



Zdieľať
germany_politics_06662 676x451 9.10.2025 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok po rokovaní s lídrami automobilového priemyslu krajiny sľúbil, že „urobí všetko“, čo je v jeho silách, aby zastavil plány Európskej únie na zákaz predaja nových automobilov so spaľovacími motormi od roku 2035.


Merz povedal, že na rokovaniach v rámci EÚ bude presadzovať „komplexný technologický pokrok smerom ku klimatickej neutralite, ale nie s dátumom v kalendári, ktorý nemôžeme splniť, to je nereálne.“

Výrobcovia sa obávajú, že hroziaci zákaz áut so spaľovacími motormi im zasadí úder. Sťažujú sa, že nemajú dostatok času na vybudovanie konkurencieschopnej ponuky elektromobilov. Okrem toho dopyt po elektrických autách v Európe podľa nich rastie oveľa pomalšie, ako sa očakávalo.

Pod tlakom európskych výrobcov automobilov sa EÚ už minulý mesiac dohodla na urýchlenom preskúmaní zákazu spaľovacích motorov.


Zdroj: SITA.sk - Nemecký kancelár odmieta zákaz spaľovacích motorov v EÚ od roku 2035 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Automobilový priemysel
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na Námestí slobody v Bratislave pribudne pamätník Nežnej revolúcie
<< predchádzajúci článok
Branislav Baroš bude opäť kandidovať na post primátora Trnavy, chce vymeniť Bročku – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 