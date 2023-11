Nemecký kancelár sa nebráni rokovaniu s Putinom, ale ruský prezident musí najprv stiahnuť vojská z Ukrajiny

13.11.2023 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Olaf Scholz uviedol, že by mohol rokovať s ruským vodcom Vladimirom Putinom , ak šéf Kremľa stiahne svoje jednotky z Ukrajiny. V rozhovore pre Heilbronner Stimme povedal, že s Putinom v minulosti diskutoval a bude tak robiť aj v budúcnosti, no predtým „musí stiahnuť vojská z Ukrajiny“.Spojenci Ukrajiny oficiálne nepodporili rokovania s Ruskom nad rámec ukrajinského mierového vzorca. Desaťbodový plán, ktorý predložil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte v novembri minulého roka, požaduje úplné stiahnutie ruských jednotiek z nelegálne okupovaných ukrajinských území a obnovenie územnej celistvosti Ukrajiny.Hoci mnohí západní spojenci neočakávajú, že sa Rusko zapojí do zmysluplných mierových rozhovorov, západná podpora Ukrajine v ostatných mesiacoch kolíše. V americkej Snemovni reprezentantov sa horlivo diskutuje o financovaní ukrajinskej pomoci, zatiaľ čo niektorí lídri z krajín Európskej únie stiahli vojenskú podporu alebo priznali „únavu“ z vojny.Nemecká vláda sa nedávno dohodla na zdvojnásobení rozpočtu na vojenskú pomoc Ukrajine v roku 2024. Pôvodne boli vyčlenené štyri miliardy eur, ale Berlín túto sumu navýšil na osem miliárd. Nemecko je po Spojených štátoch druhým najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci Ukrajine.