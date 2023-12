Nemecký kancelár Scholz varuje pred dôsledkami blížiacich sa amerických prezidentských volieb

31.12.2023 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Olaf Scholz využil svoj novoročný prejav na to, aby varoval pred dôsledkami, ktoré môžu mať nadchádzajúce americké prezidentské voľby na Európu. Ako referuje web news.sky.com, Scholz vo svojom príhovore vyjadril svoje obavy z toho, že budúca americká administratíva by mohla nabrať protieurópsky kurz.Takýto scenár by podľa Scholza mohol mať „potenciálne ďalekosiahle dôsledky“ pre Európu a Nemecko. Vyzval tiež na väčšiu jednotu v rámci EÚ a povedal, že aliancia nás „robí silnými“.„Je nesmierne dôležité, aby Európa vyšla z budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu zjednotená a silnejšia. Vojna Ruska na východe nášho kontinentu sa stále neskončila. Rovnako tak ani ozbrojený konflikt na Blízkom východe,“ skonštatoval Scholz.