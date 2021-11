Nemecký klub RB Lipsko hlási ďalších ľudí nakazených koronavírusom, v karanténe má deväť svojich členov

Otestovali až 61 ľudí

Tribúny sú bez divákov

27.11.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecký futbalový klub RB Lipsko hlási ďalší poltucet osôb s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19.Po návrate domov zo stredajšieho súboja Ligy majstrov v belgických Bruggách koronavírus potvrdili aj u obrancu Williho Orbana, útočníkov Yussufa Poulsena, Huga Novou, trénera brankárov Frederika Gösslinga.Diagnostikovali ho aj u obrancu Mohameda Simakana a ďalšieho člena realizačného tímu, táto dvojica však počas týždňa necestovala do Belgicka.Už skôr COVID-19 odhalili u trénera Jesseho Marcha, gólmana Pétera Gulácsiho a nešpecifikovaného člena realizačného tímu, toto trio nemohlo cestovať do Brúgg. Všetky nakazené osoby sa nachádzajú v karanténe.Klub zo Saska otestoval vo štvrtok až 61 svojich členov, po vzniku ohniska nákazy je denne v kontakte s príslušnými úradmi. Vedenie RB Lipsko doplnilo, že v testovaní bude pokračovať podľa plánu.Klub už skôr informoval, že všetci jeho členovia sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo toto ochorenie prekonali.Práve nemecký spolkový štát Sasko je v krajine jeden z najhorších v počte nakazených osôb a proces očkovania proti koronavírusu tam postupuje najpomalšie z celého Nemecka.Úrady na to zareagovali zákazom účasti fanúšikov na tribúnach. Lipsko už v nedeľu čaká domáci bundesligový duel proti Leverkusenu.