Nemecký koncern Deutsche Wohnen obmedzí zvyšovanie nájomného

Ilustračná snímka. Foto: J&T REAL ESTATE Foto: J&T REAL ESTATE

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 23. júna (TASR) - Dobrovoľný strop na nájomné, ktoré zaviedla realitná spoločnosť Deutsche Wohnen, zaujalo celú branžu.zareagoval hovorca združenia nájomníkov Deutscher Mieterbund Ulrich Ropertz.V zásade to však branža považuje za pozitívny krok.V rámci diskusie o razantne rastúcich nájmoch v mestách sa kótovaná spoločnosť Deutsche Wohnen rozhodla ísť vlastnou cestou. Od 1. júla bude obmedzené budúce zvyšovanie nájomného tak, aby domácnosť musela zaplatiť na čisté nájomné bez vykurovania najviac 30 % čistého príjmu.Dlhodobejšie má byť každý štvrtý nájomný byt prenajímaný osobám s nárokom na štátom podporované bývanie (sociálny byt). Ropertz však podotýka, že je potrebné pozrieť sa na to, koľko má Deutsche Wohnen sociálnych bytov vo svojom portfóliu.Koncern Deutsche Wohnen so sídlom v Berlíne vlastní približne 167.000 bytov, z čoho sa 70 % nachádza v hlavnom meste, ktoré dlhodobo trpí nedostatkom bytov. Aj z tohto hľadiska je koncern terčom kritiky.