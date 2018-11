Nemecký koncern SAP kúpi americkú firmu Qualtrics International

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Walldorf 12. novembra (TASR) - Najväčší európsky softvérový koncern SAP kúpi americkú firmu Qualtrics International za 8 miliárd USD (7,10 miliardy eur) v hotovosti.Spoločnosť Qualtrics International so sídlom v Utahu bola tesne pred vstupom na burzu a špecializuje sa na prieskum medzi zákazníkmi a zamestnancami na základe zberu dát. Nemecký koncern SAP v nedeľu (11. 11.) uviedol, že akvizíciu už schválili obe správne rady rovnako ako akcionári Qualtricsu. Transakcia by sa mala uzavrieť v 1. polroku 2019.Qualtrics International podala minulý týždeň podklady pre prvotnú emisiu akcií (IPO). Produkty spoločnosti pomáhajú firmám získať spätnú väzbu od zamestnancov a zákazníkov. Podľa žiadosti doručenej regulačným úradom má vyše 9000 zákazníkov, pričom medzi nich patrí vyše 75 % zo 100 najväčších firiem v USA zo zoznamu Fortune 100.Qualtrics zachytáva a analyzuje údaje týkajúce sa značiek a produktov zo zdrojov, ako sú napríklad sociálne siete a emaily a ponúka klientom lepšie pochopenie, ako ich firmu a značky vnímajú zákazníci.Pre SAP je to jedna z najväčších akvizícií. V roku 2014 zaplatil koncern 8,3 miliardy USD za firmu Concur. Prevzatie posilní ponuku SAP v oblasti softvéru pre riadenie vzťahu so zákazníkmi (Customer relationship management, CRM).Akcia SAP v pondelok oslabila, keďže podľa expertov zaplatí za Qualtrics príliš veľa.