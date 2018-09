Nemecký konglomerát Thyssenkrupp sa plánuje rozdeliť na dve časti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Essen 27. septembra (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Thyssenkrupp plánuje svoje rozdelenie na dve časti. Ako uviedlo vedenie spoločnosti, cieľom je vytvoriťSpoločnosť Thyssenkrupp, ktorá vyrába širokú škálu produktov od automobilových komponentov cez výťahy až po ponorky, by sa na základe návrhu vedenia firmy mala rozdeliť na Thyssenkrupp Materials a Thyssenkrupp Industrials. Prvá z nich by mala zahŕňať oblasť materiálov a výrobu námorných lodí a do portfólia druhej by mali, okrem iného, patriť výroba výťahov a automobilových komponentov.Koncernu sa v poslednom období nedarí, čo viedlo v júli k rezignácii dvoch členov vedenia. Podľa najväčších akcionárov, ktorí tlačia na zmeny, je za zlými výsledkami najmä komplikovaná štruktúra spoločnosti. V auguste firma oznámila za 3. kvartál obchodného roka 2017/2018 čistú stratu 131 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala zisk.