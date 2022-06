Nemecký LANXESS predstavuje na Battery Show 2022 pokrokové materiály pre elektromobilitu

Produkty a riešenia pre lítium-iónové batérie



28.6.2022 (Webnoviny.sk) -Nemecká spoločnosť LANXESS sa predstaví na veľtrhu Battery Show v Stuttgarte s viacerými pokrokovými materiálmi pre oblasť elektromobility. LANXESS, ktorý patrí k lídrom v oblasti chemikálií a materiálov pre elektromobilitu, ponúka v tejto oblasti celý rad kľúčových materiálov vrátane surovín pre katódové materiály a elektrolyty, iónomeničových živíc, spomaľovačov horenia a chladiacich kvapalín.Ďalšou dôležitou oblasťou produktov pre elektromobilitu sú vysoko výkonné termoplasty pre komponenty batérií, elektrické pohonné jednotky a nabíjaciu infraštruktúru. "Naša spoločnosť sa prezentuje ako udržateľný a spoľahlivý dodávateľ materiálov pre európskych výrobcov batérií. Naším cieľom je okrem iného ďalej znižovať ekologickú stopu elektrických vozidiel," hovorí Dr. Martin Saewe zo spoločnosti LANXESS.Battery Show je najväčší európsky veľtrh, na ktorom firmy predstavujú najnovšie technológie a výrobné postupy pre batérie do elektrických a hybridných vozidiel.Spoločnosť LANXESS na veľtrhu predstaví aj svoj produktový rad pre tepelný manažment batérií a nabíjacích staníc. Medzi exponátmi budú bezhalogénové, nehorľavé vysokonapäťové konektory batérií s vysokou tuhosťou a sériovo vyrábaný kryt nabíjačky batérií z vysokopevného a tuhého materiálu Durethan BKV50H3.0. Lákadlom veľtrhu bude kryt vysokonapäťovej batérie vyrobený z termoplastov, konkrétne zo zmesi polyamidu 6 Durethan B24CMH2.0. Obsahuje výstužné prvky z kompozitu Tepex, ktorý nahrádza v konštrukcii kovové konštrukčné prvky. Bol vyvinutý v spolupráci s partnerskou spoločnosťou Kautex Textron, ktorá bola zodpovedná za komponenty a výrobný proces. Za dodaný materiál bola zodpovedná spoločnosť LANXESS.Pri rýchlom nabíjaní batérií vzniká značné množstvo tepla. Toto teplo možno účinne odvádzať priamym chladením batérie pomocou ponorných chladiacich kvapalín. Spoločnosť LANXESS ponúka na tento účel celý rad kvapalín. Príkladom sú estery fosforu, ktoré nevedú elektrický prúd a sú vysoko odolné voči horeniu, čo prispieva k zvýšeniu bezpečnosti batérií počas rýchlonabíjania. Týmito produktmi spoločnosť LANXESS v súčasnosti rozširuje svoje odborné znalosti v oblasti tepelných kvapalín.Spoločnosť LANXESS má dobrú pozíciu na uspokojenie rastúceho svetového dopytu po lítiu, ktoré sa používa na výrobu chemických látok pre batérie. Projekt spoločnosti v americkom Arkansase, ktorý sa zameriava na komerčnú a udržateľnú ťažbu lítia, vstupuje do ďalšej fázy. Spoločnosť LANXESS na tomto projekte spolupracuje so spoločnosťou Standard Lithium Ltd., pričom využíva inovatívny proces vyvinutý touto kanadskou spoločnosťou. Počas procesu sa zo soľanky, ktorá sa používa aj na výrobu brómu, získava udržateľným spôsobom vysoko čistý uhličitan lítny. Po 20-mesačnej pilotnej prevádzke je ďalším krokom príprava štúdie na výstavbu prvého priemyselného závodu na posúdenie ekonomickej životaschopnosti a technickej realizovateľnosti výroby.Iónomeničové živice spoločnosti Lewatit sa už dlho používajú pri spracovaní rúd na extrakciu niklu a kobaltu pre batérie, ako aj na čistenie lítiových soľaniek. "Vieme si predstaviť ďalšie využitie iónomeničových živíc, a to recykláciu lítium-iónových batérií. Pracujeme na živiciach Lewatit, ktoré sa dajú použiť na extrakciu a čistenie cenných materiálov (lítium, nikel, kobalt alebo mangán) z čiernej hmoty, ktorá vzniká pri recyklácii, aby sa mohla opätovne použiť na výrobu nových katódových materiálov," vysvetľuje Dr. Saewe.Battery Show Europe sa koná 28. až 30. júna 2022 v stuttgartskom veľtržnom centre. Stánok spoločnosti LANXESS sa nachádza v hale 10 (stánok č. 10-E80).Podrobnejšie informácie o portfóliu produktov spoločnosti LANXESS pre elektromobilitu nájdete na https://lanxess.com/en/Products-and-Solutions/Focus-Topics/LANXESS-e-Mobility Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2021 dosiahol obrat 7,6 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 900 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme nájdete na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis