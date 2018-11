Nemecký minister chce ukončiť prístupových rokovaní EÚ s Tureckom

Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 14. novembra (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn je zástancom ukončenia prístupových rokovaní EÚ s Tureckom, čo by považoval za "čestný" krok. Uviedol to pre tlačovú agentúru RedaktionsNetzwerk Deutschland, ktorá jeho vyjadrenia zverejnila v stredu.citovala Spahna v predstihu agentúra DPA. Pripomenula, že nemecko-turecké vzťahy sú napäté v dôsledku zadržiavania nemeckých novinárov v Turecku či vedenia predvolebnej kampane tureckými politikmi v radoch početnej komunity nemeckých Turkov.Spahn sa tiež vyslovil za to, aby Nemecko pristupovalo s väčším pochopením k štátom strednej a východnej Európy. Hoci zďaleka nepovažuje za správne všetko, čo robí napríklad maďarský premiér Viktor Orbán, Nemci by sa mali "aspoň usilovať o to, aby mu porozumeli".dodal 38-ročný Spahn, ktorý by mohol v decembri vystriedať súčasnú kancelárku Angelu Merkelovú na čele vládnucej Kresťanskodemokratickej únie (CDU).