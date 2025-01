Nemecký minister obrany Pistorius je otvorený vyslaniu vojakov do prípadnej demilitarizovanej zóny medzi Ukrajinou a Ruskom

18.1.2025 (SITA.sk) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius je otvorený vyslaniu nemeckých vojakov na Ukrajinu, aby tam pomohli zabezpečiť demilitarizovanú zónu , ak by sa s Ruskom dohodlo prímerie. Povedal to pre sobotňajšie vydanie denníka Süddeutsche Zeitung."Sme najväčším členom NATO v Európe. Je samozrejmé, že budeme mať svoju úlohu," odpovedal Pistorius na otázku o možnom rozmiestnení nemeckých jednotiek, ktoré by pomohli zabezpečiť nárazníkovú zónu medzi Ruskom a Ukrajinou, ak by bola dohodnutá. O tejto otázke sa "bude diskutovať v náležitý čas," dodal.V súvislosti s problematikou obranných výdavkov šéf nemeckého rezortu obrany uviedol: "Mali by sme hovoriť skôr o troch ako o dvoch percentách (HDP)." Nemecko v súčasnosti dáva na obranu približne dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP).Kancelár Olaf Scholz však začiatkom januára odmietol požiadavku novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa , aby členské štáty NATO zvýšili výdavky na obranu na päť percent HDP. Pre Nemecko by to podľa neho znamenalo nájsť ďalších 150 miliárd eur ročne.