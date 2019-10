Nemecký minister odsúdil násilie na kurdských protestoch

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 17. októbra (TASR) - Minister vnútra západonemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Herbert Reul vo štvrtok odsúdil násilie na proteste Kurdov proti tureckej vojenskej operácii v severnej Sýrii. Napísala to tlačová agentúra AP.Reul vyhlásil, že, a vyzval protestujúcich na zachovávanie pokoja.Počas takýchto demonštrácií, predovšetkým v západnej časti Nemecka, utrpelo v posledných dňoch zranenia viacero ľudí.V západonemeckom meste Lüdenscheid pobodali v stredu počas zhromaždenia Kurdov 50-ročného muža nemecko-tureckého pôvodu a polícia v meste Bottrop obvinila štyroch podozrivých zo zbitia muža na prokurdskom proteste. Navyše, do polície tam hodili spŕšku kameňov, informovala agentúra DPA.V Nemecku žijú veľké komunity Turkov a Kurdov a napätie medzi nimi už aj v minulosti vyústilo do násilia.Odborníci odhadujú, že v Nemecku žije približne milión ľudí s kurdskými koreňmi.Tureckí vojaci a spojenecké sýrski povstalci začali pred týždňom na severe Sýrie ofenzívu, keď americký prezident Donald Trump odtiaľ stiahol amerických vojakov. Tí mali niekoľkoročné partnerstvo so sýrskymi kurdskými silami, s ktorými spoločne bojovali proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS).Od začiatku tureckej ofenzívy opustilo svoje domovy mnoho kurdských civilistov, aby sa zachránili pred násilím.Turecko vníma kurdských bojovníkov ako teroristov, pretože sú napojení na povstanie Kurdov na juhovýchodnom tureckom území, ktoré hraničí so Sýriou.Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok znovu vyzvala Turecko, aby zastavilo ofenzívu v Sýrii. V parlamente vyhlásila, že