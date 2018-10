Nemecký ošetrovateľ sa priznal k usmrteniu 100 pacientov

Na archívnej snímke z 26. februára 2015 bývalý ošetrovateľ Niels Högel, obžalovaný z viacnásobnej vraždy a pokusu o vraždu pacientov, si zakrýva tvár na súde v nemeckom Oldenburgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oldenburg 30. októbra (TASR) - Bývalý ošetrovateľ Niels Högel sa v utorok na úvod procesu v nemeckom meste Oldenburg priznal, že v dvoch nemocniciach usmrtil 100 pacientov. Informovala o tom agentúra DPA.Na otázku predsedajúceho sudcu Sebastiana Bührmanna, či sa stotožňuje s obvineniami vznesenými voči nemu, odpovedal Högel "áno".Prokuratúra obvinila 41-ročného Högela, že od decembra 2000 do júla 2005 injekčne podával pacientom v nemocniciach v dolnosaských mestách Oldenburg a Delmenhorst nadmerné dávky liekov ovplyvňujúcich činnosť srdca, aby ich následne mohol oživovať a preukázať tak svoje schopnosti. V mnohých prípadoch sa mu to však nepodarilo. Zatiaľ čo v Oldenburgu mal pripraviť o život 36 ľudí, v Delmenhorste to bolo ďalších 64.Bezprostredne pred začiatkom pokusu požiadal Bührmann o minútu ticha.povedal sudca a dodal, že to nesúvisí s tým, či Högel má niečo spoločné so smrťou týchto pacientov, alebo nie.Vzhľadom na veľká záujem médií a vysoký počet vedľajších účastníkov (viac ako 120) sa proces koná v kongresovej hale vo veľtržnom centre Weser-Ems-Hallen. Prokuratúra predvolala 23 svedkov a 11 odborníkov na toxikológiu a súdne lekárstvo.Högel bol už v roku 2015 za smrť šiestich pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti v Delmenhorste odsúdený na doživotie.