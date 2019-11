Nemecký parlament prijal zákon o ochrane klímy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 15. novembra (TASR) - Nemecký parlament schválil v piatok zákon na ochranu klímy. Nemecko chce prostredníctvom tohto zákona znížiť svoje emisie plynov poškodzujúcich klímu do roku 2030 o 55 percent oproti roku 1990. Do polovice tohto storočia by tak malo dosiahnuť stav tzv. klimatickej neutrality. Informovala o tom v piatok na svojej stránke stanica Deutsche Welle.Opatrenia v zákone sú naplánované na roky 2019 - 2023 a vyžiadajú si náklady vyčíslené na približne 54 miliárd eur. Ich súčasťou je aj zvyšovanie daní v automobilovej a leteckej doprave alebo zvýšenie cestného mýta pre nákladné vozidlá do roku 2023. Dotkne sa aj sektoru bývania.Znenie návrhu zákona, ktorý v októbri odsúhlasila spolková vláda, vzniklo v septembri po dlhých rokovaniach medzi koaličnými partnermi.Niektoré časti tzv. klimatického balíka budú potrebovať dodatočné schvaľovanie.Zákon o ochrane klímy napríklad upravuje zodpovednosť jednotlivých ministrov za každoročné plnenie klimatických cieľov v daných rezortoch.Podniky a agentúry, ktoré uvažujú a fungujú ekologickým spôsobom, získajú stimuly. To by podľa DW mohlo znamenať aj zvyšovanie cien leteniek v Nemecku a naopak lacnejšiu vlakovú dopravu. Zavedú sa aj dopravné príplatky za CO2, ako aj poplatky pre podniky produkujúce veľké množstvo CO2.