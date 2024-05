Nemecký parlament schválil plány na zmiernenie prísnych obmedzení týkajúcich sa priezvisk

Jedno z priezvisk

17.5.2024 (SITA.sk) - Nemecký parlament v piatok odobril plány na uvoľnenie prísnych obmedzení týkajúcich sa priezvisk. Týmto sa okrem iného uvoľní cesta pre páry k prijatiu dvojitých priezvisk a možnosti dať ich svojim deťom.Reforma by mala vstúpiť do platnosti začiatkom mája budúceho roka po schválení v hornej komore parlamentu, ktorá zastupuje všetkých 16 nemeckých spolkových krajín.V súčasnosti sú rodičia povinní dať svojim deťom jedno zo svojich priezvisk. Jeden partner v manželskom páre, ale nie obaja, môžu k svojmu priezvisku pridať priezvisko druhého partnera.Reforma umožní obom partnerom prijať dve priezviská, s pomlčkou alebo bez pomlčky, ako aj ich deťom. Rodičom tiež bude umožnené dať svojim deťom aj dvojité priezvisko. Legislatíva tiež uľahčí nevlastným deťom alebo deťom rozvedených rodičov zmenu priezviska.Zmena je jedným z niekoľkých projektov sociálnej reformy, ktoré sociálne liberálna vládna koalícia troch strán kancelára Olafa Scholza prisľúbila uzákoniť pri svojom nástupe do úradu v decembri 2021.