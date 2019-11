Nemecký parlament schválil povinné očkovanie proti osýpkam

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 15. novembra (TASR) - Nemecký Spolkový snem schválil vo štvrtok zákon, ktorý zavádza v Nemecku povinné očkovanie proti osýpkam. Cieľom je účinnejší boj proti šíreniu tohto vysoko nákazlivého vírusového ochorenia.Zákon predložený spolkovým ministrom zdravotníctva Jensom Spahnom má vstúpiť do platnosti 1. marca 2020, informovala tlačová agentúra DPA.Rodičia budú musieť pred zápisom svojich detí do škôlok alebo škôl preukázať, že ich nechali zaočkovať proti osýpkam. V prípade detí, ktoré už školské zariadenie navštevujú, bude potrebné preukazovať buď zaočkovanie, alebo prekonanie ochorenia.Za porušenie zákona bude možné uložiť pokutu do výšky 2500 eur.Povinné očkovanie proti osýpkam sa týka taktiež zamestnancov škôlok, škôl a zdravotníckych zariadení, ako aj obyvateľov a pracovníkov ubytovní pre žiadateľov o azyl.Podľa údajov z databázy nemeckého Inštitútu Roberta Kocha ochorelo tento rok v Nemecku na osýpky už 501 ľudí. Spolková vláda upozorňuje, že osýpky patria medzi najnákazlivejšie ochorenia. Pre zastavenie šírenia je potrebné, aby bolo imúnnych najmenej 95 percent obyvateľstva, čo sa však v Nemecku zatiaľ nepodarilo dosiahnuť.