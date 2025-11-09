Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

09. novembra 2025

Nemecký pohár 2025: Slováci podľahli Nemcom 0:3, na turnaji skončili na 2. mieste



Na tradičnom novembrovom turnaji predtým zvíťazili nad Rakúskom 6:2 a nad Lotyšskom 4:1.



Nemecký pohár 2025: Slováci podľahli Nemcom 0:3, na turnaji skončili na 2. mieste

Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom záverečnom zápase na Nemeckom pohári 2025 s domácim výberom 0:3 a neobhájili víťaznú trofej z vlaňajška. Na tradičnom novembrovom turnaji predtým zvíťazili nad Rakúskom 6:2 a nad Lotyšskom 4:1 a obsadili konečné druhé miesto.

Na rozdiel od predchádzajúcich zápasov začali Slováci zle. Nedali si pozor na disciplínu a Nemcom ponúkli tri presilové hry za sebou, pričom dvakrát aj o dvoch hráčov. Tie síce domáci nevyužili, ale dobrý úvod potom zužitkovali. Najskôr sa po chybe Královiča presadil Tuomie a po ňom Rossmy. Domáci výber bol v prvej tretine lepší, Slováci si nevypracovali vážnejšiu šancu.

Nemeckým reprezentantom vyšiel aj úvod druhej tretiny, Wagner prestrelil Škorvánka po tretí raz. Potom Slováci konečne pohrozili, ale Sukeľ sám medzi kruhmi netrafil. Ukázali však zlepšený výkon, no na gól v druhej tretine nedali.

V tretej sa obraz hry nezmenil, nemeckí hokejisti dobre bránili, boli silní v súbojoch a Slovákov nepúšťali do šancí. Naopak, mohli ešte zvýšiť náskok, ale Škorvánka už neprekonali. V závere zápasu mohli zverenci Vladimíra Országha aspoň skorigovať, ale v presilovej hre neprestrelil Franzreba najskôr Hrivík a po ňom ani Okuliar s Lantošim.

konečná tabuľka:

1. Nemecko 3 2 0 0 1 9:6 6
2. SLOVENSKO 3 2 0 0 1 10:6 6
3. Lotyšsko 3 1 0 0 2 6:10 3
4. Rakúsko 3 1 0 0 2 9:12 3


<< predchádzajúci článok
Dalibor Dvorský spláca dôveru, proti Seattlu sa blysol gólom v presilovke

