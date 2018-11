Nemecký pohár: Slovensko zdolalo Nemecko a obsadilo tretie miesto

Na snímke hráči Slovenska oslavujú víťazstvo 2:0 v zápase Slovensko - Nemecko na turnaji o Nemecký pohár v hokeji 11. novembra 2018 v Krefelde. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Nemecko - Slovensko 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



Góly: 55. Haščák (Rapáč, Kytnár), 56. Puliš (Bubela, Šoltés). Rozhodovali: Hoppe, Hunnius - Cepik, Gerzth (všetci Nem.), vylúčení: 4:4, presilovky a oslabenia: 0:0.



Nemecko: Treutle - Zerressen, Müller, Reul, Akdag, Krupp, Ebner, Sezemsky - Plachta, Pfohl, Wolf - Loibl, Bergmann, Noebels - Pföderl, Höfflin, Hungerecker - Niederberger, Kink, Krämmer



Slovensko: Košarišťan - Čerešňák, Rosandič, Chovan, Ďaloga, Gernát, Malec, Mikuš - Svitana, Špirko, Bondra - Kudrna, Krištof, Lantoši - Rapáč, Kytnár, Haščák - Puliš, Bubela, Šoltés

Švajčiarsko - Olympijský tím Ruska 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)



Góly: 12. Karrer, 18. Betschy - 3. Iľjin, 32. Zemčjonok, 44. Abrosimov, 52. Judin

1. Olymp. tím Ruska 3 2 1 0 0 10:6 8*



2. Švajčiarsko 3 1 1 0 1 9:9 5



3. Slovensko 3 1 0 0 2 5:5 3



4. Nemecko 3 0 0 2 1 6:10 2

Krefeld 11. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti si pripísali prvé víťazstvo vo svojom záverečnom zápase na prípravnom turnaji Nemecký pohár v Krefelde nad domácim výberom 2:0 a obsadili konečné 3. miesto. Zverenci trénera Craiga Ramsayho rozhodli o triumfe v záverečných piatich minútach, keď sa presadili Marcel Haščák a Radovan Puliš. Brankár Andrej Košarišťan si pri premiére v národnom drese udržal čisté konto.Pre Slovákov to bolo 20. vystúpenie na tradičnom turnaji, v štyroch prípadoch sa tešili z víťazstva (1997, 2006, 2011 a 2016), trikrát obsadili druhé a šiestykrát tretie miesto. Naposledy triumfovali pred dvomi rokmi. Vlani bojovali Ramsayho zverenci o titul, no v rozhodujúcom zápase prehrali s "olympijským výberom" Ruska 2:4.Nedeľňajší zápas bol posledný pre Marca Sturma v pozícii hlavného trénera nemeckého národného tímu, keďže sa po turnaji stane asistentom hlavného trénera v klube zámorskej hokejovej NHL Los Angeles Kings. Štyridsaťročný bývalý útočník priviedol Nemecko k senzačným strieborným medailám na zimných olympijských hrách v Pjongčangu. Na štadióne v Krefelde sa s ním fanúšikovia rozlúčili búrlivým potleskom.Prvá tretina mala vyrovnaný priebeh, ako prví ohrozili bránku Slováci, keď sa dostal k strele zblízka Krištof, na druhej strane odpovedal Niederberger. V 9. minúte sa dostali Ramsayho zverenci do prečíslenia 2 na 1, no Puliš sa namiesto prihrávky Šoltésovi rozhodol pre strelu a minul cieľ. Slováci mohli ísť do vedenia o pár minút neskôr, keď Treutle zle trafil puk a takmer si dal vlastný gól. V 15. minúte prišla ďalšia veľká možnosť, Šoltés sa dostal do úniku, jeho strelu zastavil nemecký brankár a následne si poradil aj s dorážkou Rosandiča. V 17. minúte Plachta efektne pätičkou posunul puk na modrú Ebnerovi, ale Košarišťan schoval jeho strelu do lapačky. Dvadsaťpäť sekúnd pred koncom tretiny sa dostal do brejku Kudrna, sám proti brankárovi však minul.Slováci sa v úvode druhého dejstva prežili bez ujmy presilovku súpera a v ďalších minútach prebrali aktivitu. Držali sa v útočnom pásme, no ich akcie boli "ubojované" a len ťažko sa dostávali do vyložených príležitostí. Chýbala finálna prihrávka či moment prekvapenia. Po polovici zápasu prišla silná päťminútovka domácich, ktorí si vypracovali tri veľké šance na góly. V 32. minúte zasiahol pohotovo Košarišťan proti štipľavej strele Pföderla. Chvíľu na to nepremenili domáci tutovku, keď prihrávku pred prázdnu časť bránky nedokázal upratať do siete ani jeden z dvojice útočníkov. Nevyšlo im to ani do tretice, keď Košarišťan zachránil pri prečíslení 2 na 1 v podaní Niederbergera s Krämmerom. Slovákom sa v týchto momentoch nič nedarilo, úplne pokazili aj vyše jeden a polminútovú presilovku o dvoch hráčov, keď ju najprv hrali veľmi staticky a následne ju ukončilo zbytočné hákovanie Svitanu.Bezgólový stav zápasu nezlomila ani akcia zo 45. minúty druhého slovenského útoku, ktorý sa dostal do prečíslenia, ale kombináciu nedotiahol do konca. Aj ďalšie minúty priniesli bojovný hokej s minimom gólových šancí. Oba tímy sa stále viac sústreďovali na pevnú defenzívu a smerom dopredu ich brzdili časté nepresnosti. V 53. minúte sa ocitol v dobrej šanci Bondra, ale ani on neprekonal Treutleho. V 55. minúte sa konečne menilo skóre. Kytnár potiahol puk do pásma, prenechal puk Rapáčovi, ktorý našiel na pravo pred bránkou Haščáka a ten vymietol šibenicu - 0:1. Prešlo len 24 sekúnd a bolo 2:0. Šoltés vybojoval puk, posunul ho Pulišovi a ten definitívne rozhodol o triumfe Slovenska. Nemcom nepomohla už ani záverečná power play bez brankára.ďalší zápas:* - víťaz turnaja/vyslaný redaktor TASR ny/