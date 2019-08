Nemecký politik vyvolal polemiku návrhom zrušiť vo vlakoch prvú triedu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. augusta (TASR) - Popredný nemecký ľavicový politik vyvolal polemiku po tom, ako navrhol, aby štátny prevádzkovateľ železníc Deutsche Bahn (DB) zrušil vozne prvej triedy so zámerom znížiť preľudnenie a zlepšiť energetickú účinnosť. Informoval o tom v piatok denník The Guardian.Bernd Riexinger, spolulíder krajne ľavicovej strany Die Linke (Ľavica), tvrdí, že dve cestovateľské triedy v regionálnych vlakoch nedávajú zmysel, keďže dôraz by sa mal podľa neho dávať na lepšiu prístupnosť železničnej dopravy.uviedol Riexinger.Dopravné združenie pre Berlínsko-brandenburskú metropolitnú oblasť VBB uviedlo, že podľa prieskumov pasažieri nepodporujú zrušenie prvej triedy. Ombudsman nemeckej vlády pre železnice Enak Ferlemann taktiež odmietol Riexingerov návrh a vyhlásil:Riexinger vyzval DB, aby vážne zhodnotili jeho návrh, a dodal, že cestujúci v autobusoch si zvykli cestovať bez rozdielu tried. Karl-Peter Naumann, šéf nemeckého združenia cestujúcich Bahn, vyhlásil:Luise Neubauerová z environmentálneho hnutia FridaysForFuture (FFF) v júli navrhla zákaz vnútroštátnych letov v Nemecku, ktoré sú podľa nej nadbytočné. Neubauerová tvrdí, že ľudia by mali byť viac motivovaní cestovať vlakom.