Nemecký prezident vyzval vládu, aby sa venovala problémom občanov

Linz 4. júna (TASR) - Nemecká vláda by sa mala napriek súčasným diskusiám politických strán, ktoré vyvolali voľby do Európskeho parlamentu (EP) a odstúpenie Andrey Nahlesovej z postu predsedníčky Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), aj naďalej venovať pálčivým otázkam, ktoré trápia občanov. Vládu k tomu vyzval v utorok na stretnutí prezidentov nemecky hovoriacich krajín v rakúskom Linzi nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, informovala agentúra DPA.Steinmeier uviedol, že hoci sú povolebné diskusie v rámci vládnucich strán oprávnené, vlády odvodzujú svoju legitimitu hlavne od činov. Preto považuje očakávania obyvateľov Nemecka, že vláda sa bude zaoberať dôležitými otázkami a bude prijímať rozhodnutia, za legitímne.uviedol Steinmeier.Po nedeľňajšom odstúpení Andrey Nahlesovej z pozície predsedníčky SPD nabrala na dôležitosti otázka ďalšej existencie veľkej koalície, ktorú tvorí konzervatívny blok (CDU/CSU) a SPD.Na utorok je naplánované i stretnutie zástupcov SPD v parlamente. Tí majú viesť rozhovory o odstúpení Nahlesovej, ako i o výsledkoch, ktoré SPD dosiahla vo voľbách do EP. Sociálni demokrati totiž zaznamenali svoj doteraz najhorší výsledok vo voľbách do EP - skončili na treťom mieste za vládnucimi kresťanskými demokratmi a Zelenými.