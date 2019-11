Nemecký rezort financií plánuje boj proti daňovým podvodom

Olaf Scholz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 17. novembra (TASR) - Nemecké ministerstvo financií plánuje s pomocou špeciálneho útvaru postihovať rozsiahle daňové podvody. Minister Olaf Scholz chce pri Spolkovom daňovom úrade vytvoriť 48 špeciálnych jednotiek, ktorých úlohou bude bojovať proti podvodom na kapitálovom trhu. Na útvar pôjde zhruba 21 miliónov eur, ktoré sú už naplánované v rozpočte pre rok 2020.Investori vďaka presunom akcií s nárokom na dividendu (cum) aj bez neho (ex) získali veľa peňazí na úkor štátnej pokladnice. Investori si totiž raz zaplatenú daň z kapitálových príjmov z dividend s pomocou bánk nechali opakovane preplatiť. Transakcie s označením cum-ex stáli štát odhadom niekoľko miliárd eur.Scholz podľa týždenníka Welt am Sonntag mieni predstaviť svoje plány na pondelkovom (18. 11.) stretnutí so šéfmi daňových úradov na spolkovej aj krajinskej úrovni. Nový útvar má na jednom mieste zhromažďovať informácie o spôsoboch únikov a aktéroch. Zároveň má byť partnerom pre finančný dozor Bafin aj zahraničné vyšetrovacie orgány.