Nemecký šéf diplomacie H. Maas je proti ďalšiemu odkladu brexitu

Heiko Maas, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Londýn 16. apríla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas varoval Britániu, aby sa už nesnažila zmeniť októbrový termín odchodu z Európskej únie na neskôr, než je naplánované. Informovala o tom v utorok agentúra DPA citujúc vyjadrenia Maasa z rozhovoru, ktorý poskytol denníku The Financial Times.povedal Maas a dodal, že brexit nemôžu naťahovať celé desaťročie.Britských lídrov Maas takisto varoval, že žiadosť o ďalší odklad brexitu by mohla byť chápaná ako prosba o zotrvanie v EÚ. "Ďalšie predĺženie by mohlo vyslať signál, že v EÚ nakoniec plánujú zostať".Maas zdôraznil, že naďalej verí tomu, že britský parlament pred voľbami do Európskeho parlamentu predsa len podporí odchodovú dohodu, ktorú vyrokovala premiérka Theresa Mayová. Poukázal pritom na absurdnosť vzniknutej situácie:Lídri 27 členských krajín Únie sa na svojom summite minulý týždeň dohodli na odklade brexitu do 31. októbra. Ide o flexibilný termín, čo znamená, že Británia môže Úniu opustiť aj skôr, ak britský parlament schváli dohodu, ktorú vláda v Londýne uzavrela s Bruselom.Nemecká kancelárka Angela Merkelová bola za dlhší odklad -- v rozpätí deväť až dvanásť mesiacov --, zatiaľ čo francúzsky prezident Emmanuel Macron podporoval kratšie obdobie na odchod z EÚ a pre Britániu požadoval prísne podmienky.