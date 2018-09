Nemecký Spolkový kriminálny úrad zintenzívni boj proti terorizmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wiesbaden 7. septembra (TASR) - Nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA) zintenzívni boj proti islamskému terorizmu. V Berlíne by malo vzniknúť pre tento účel špecializované oddelenie s približne 900 pracovnými miestami.Počas piatkovej návštevy spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera v sídle BKA v hesenskom Wiesbadene o tom informoval šéf tejto inštitúcie Holger Münch.Doteraz sa v Nemecku venovalo na tejto úrovni islamskému terorizmu zhruba 300 odborníkov. Postupné zvýšenie ich počtu by malo viesť aj k odbremeneniu jednotlivých spolkových krajín, čo by znamenalo pre ne zachovanie väčšieho množstva zdrojov pre monitoring osôb predstavujúcich hrozbu pre vnútornú bezpečnosť krajiny.Seehofer ocenil kredit BKA a prisľúbil inštitúcii nadstranícku politickú podporu.