Nemecký súd nariadil Porsche zaplatiť škody za emisný škandál

Ilustračné foto.

Stuttgart 24. októbra (TASR) - Nemecký civilný súd nariadil spoločnosti Porsche Automobil Holding zaplatiť škody, ktoré spôsobila akcionárom svojou úlohou v emisnom škandále materského koncernu Volkswagen (VW).Holdingová spoločnosť porušila svoju povinnosť poskytnúť akcionárom informácie, povedal sudca Fabian Reuschle. Dodal, že bývalý šéf Volkswagenu Martin Winterkorn zanedbal svoje povinnosti.Akcionári obvinili Porsche, výrobcu športových vozidiel, ktorého väčšinovým vlastníkom je koncern VW, že ich informovalo o dieselovom emisnom škandále a jeho finančných dôsledkoch príliš neskoro.Porsche Automobil Holding má vo VW 30,8 % podiel a hlasovacie práva.Právnická firma TILP tvrdí, že Porsche by malo zaplatiť akcionárom celkovo 44 miliónov eur.Porsche aj VW to popreli. Rozhodnutie súdu nie je konečné, pretože Porsche môže podať odvolanie.Emisný škandál vypukol na jeseň 2015, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia obvinila nemecký koncern, že do dieselových áut nainštaloval softvér, ktorý pri testoch umožňoval zamaskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. VW neskôr priznal, že po svete jazdí okolo 11 miliónov takýchto áut. Škandál stál nemecký koncern miliardy eur.