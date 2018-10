Nemecký súd zamietol žiadosť o odstránenie Hitlerovho zvona

Na archívnej snímke kontroverzný zvon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 23. októbra (TASR) - Nemecký súd v pondelok zamietol žalobu židovského občana, ktorý napadol rozhodnutie vedenia obce Herxheim am Berg ponechať v kostolnej veži zvon z obdobia nacizmu. Informáciu priniesla agentúra DPA.Takzvaný "Hitlerov zvon" umiestnili v roku 1934 do veže protestantského kostola v mestečku Herxheim am Berg v spolkovej krajine Porýnie-Falcko v západnej časti Nemecka. Je v ňom vyrytá svastika a nápis "Všetko pre vlasť - Adolf Hitler."Miestne úrady sa rozhodli ponechať zvon na svojom mieste, aby - ako uvádzajú - zdôrazňoval potrebu zmierenia a bol výstrahou proti opakovaniu násilia a neprávostí. Istý židovský obyvateľ však toto rozhodnutie napadol súdnou cestou.Súd v meste Neustadt v Porýnii-Falcku rozhodol, že zvon môže ostať na svojom mieste, ak pri ňom bude umiestnená vysvetľujúca spomienková tabuľa. Súd zamietol aj návrh žalobcu, aby bolo starostovi obce zakázané tvrdiť, že zvuk zvona symbolizuje zmierenie pre obete nacizmu.Kostolné zvony vyrobené v období nacizmu majú na sebe často vyobrazené hákové kríže. Väčšina z nich však bola v povojnovom období vymenená za nové.