Nemecký trh práce zostane stabilný aj napriek poklesu konjunktúry

Frankfurt nad Mohanom 20. júla (TASR) – Nemecký trh práce zostane podľa názoru hlavného ekonóma krajinskej banky Landesbank Baden-Württemberg Uweho Burkerta stabilný i napriek pokračujúcemu poklesu konjunktúry. Firmy sa môžu zdržať prepúšťania a problém nadbytočného počtu zamestnancov riešiť skrátením ich pracovného úväzku. Ekonóm to povedal pre tlačovú agentúru DPA-AFX. Poukázal na to, že mnohé firmy majú v súčasnosti nedostatok odborníkov.Burkert predpokladá, že aj v druhom štvrťroku klesla výkonnosť nemeckej ekonomiky. Podľa neho to nebude lepšie ani v treťom štvrťroku. "," uviedol. Národohospodári hovoria o 'technickej recesii' vtedy, keď hrubý domáci produkt klesne dva štvrťroky po sebe.," uviedol Burkert. Stále sa to kompenzuje silným výkonom stavebníctva a mohutným rastom výkonu maloobchodu. "" varoval.Konjunktúru podporuje mimoriadne nízka peňažná politika Európskej centrálnej banky (ECB). Tá signalizovala, že ju ešte predĺži.Burkert predpokladá, že sa ECB orientuje na americkú centrálnu banku Fed. "