Nemecký veľvyslanec pri OSN kritizoval blízkovýchodnú politiku USA

Christoph Heusgen (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. júla (TASR) - Nemecký veľvyslanec pri OSN Christoph Heusgen v utorok kritizoval blízkovýchodnú politiku Spojených štátov. Washington by podľa neho mal prestať konať tak, že niektoré oblasti medzinárodného práva podporuje a iné ignoruje. Informovala o tom agentúra DPA.uviedol Heusgen na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) v New Yorku.Heusgen vyhlásil, že zatiaľ čo sa USA neoblomne venujú určitým otázkam medzinárodného práva (napríklad čo sa týka Severnej Kórey), proti ďalším oblastiam, v ktorých dochádza k porušovaniu uznesenia BR OSN (ako je napríklad výstavba izraelských osád na Západnom brehu) sa však jednoznačne nepostavia, píše DPA.Vyjadrenia veľvyslanca prišli deň po tom, ako izraelská armáda zdemolovala desiatky príbytkov Palestínčanov vo východnom Jeruzaleme.BR OSN prijala právne záväznú rezolúciu, ktorá Izrael vyzýva, aby prestal s výstavbou nelegálnych osád. BR OSN odsúdila aj zhabanie území, búranie domov a vysídľovanie palestínskych civilistov.Ako pripomenula DPA, počas vlády prezidenta Donalda Trumpa sa vzťahy Washingtonu s Izraelom zblížili. Trumpov proizraelský postoj viedol k tomu, že Palestínčania odmietajú, aby sprostredkovateľom mierového procesu na Blízkom východe boli Spojené štáty.Počas Trumpovej vlády USA napríklad v marci uznali izraelskú suverenitu nad okupovanými Golanskými výšinami a v máji presunuli svoju ambasádu z Tel Avivu do Jeruzalema.