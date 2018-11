Nemecký vývoz do Turecka klesol v septembri o 33 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 9. novembra (TASR) - Nemecký export do Turecka klesol v septembri medziročne o 33 % na 1,2 miliardy eur. Uviedol to portál FAZ.net s odvolaním na Spolkový štatistický úrad vo Wiesbadene.Naposledy sa zaznamenal prudší medziročný pokles v obchode medzi oboma krajinami počas hospodárskej krízy v roku 2009.Pokles tureckých dovozov súvisí s oslabením národnej meny - líry. Tá od začiatku roka oslabila voči americkému doláru až o 40 %. Medzičasom však voči doláru spevnela o takmer 20 %.Nemecký vývoz do Turecka za deväť mesiacov tohto roka klesol len o 4,1 % na 15,2 miliardy eur.Celkový nemecký vývoz v uvedenom období vzrástol medziročne o 3,5 %.