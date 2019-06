Nemku obvinili z terorizmu, v roku 2015 odišla aj s deťmi do Sýrie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 7. júna (TASR) - Nemecká spolková prokuratúra obvinila 32-ročnú Nemku z terorizmu a členstva v džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). V piatok o tom informovala prokuratúra, píše agentúra AP.Carlu-Josephinu S. taktiež obžalovali z ohrozenia detí, ktoré viedlo k úmrtiu jedného z nich, a z ďalších trestných činov. Žena podľa obžaloby zobrala svoje tri deti a v roku 2015 s nimi odcestovala do Sýrie. Vo vyhlásení prokuratúry sa ďalej uvádza, že Nemka sa tam pridala k IS a žila v jednom zo zariadení tejto teroristickej skupiny.Jej trom deťom bola vštepená ideológia IS a jej syn absolvoval polovojenský výcvik. V roku 2018 ho počas bombardovania tábora zabili.Obvinená chcela presvedčiť aj svojho manžela, aby sa k nej pridal, čo sa jej však nepodarilo. V roku 2016 sa vydala za somálskeho bojovníka IS a sama podstúpila polovojenský výcvik.Carlu-Josephinu S., ktorej priezvisko nemecká prokuratúra v súlade s ochranou osobných údajov nezverejnila, zatkli po návrate do Nemecka v apríli tohto roka. Úrady bližšie informácie o dvoch dcérach obžalovanej nezverejnili.