Nemocnica Bory ponúka sestrám vzdelávací grant

Bratislava 16. júla (TASR) – Vznikajúca nemocnica v bratislavskej lokalite Bory ponúka 20 študentom ošetrovateľstva možnosť získať vzdelávací grant. Všetky budúce sestry budú mať zároveň garantované miesto v novej nemocnici, ktorú majú uviesť do prevádzky v roku 2022.“ priblížila personálna riaditeľka nemocnice Jana Palenčárová.Grant môžu získať študenti štvrtého ročníka odboru praktická sestra, prvého až tretieho ročníka odboru diplomovaná všeobecná sestra a bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a zdravotníckych odborov. Mesačné štipendium je vo výške 100 eur a vybraným študentom sa bude vyplácať počas školského roka až do konca trvania štúdia. Súčasťou grantu sú aj workshopy a školenia. Záujemcovia o grant na štúdium sa môžu do 15. septembra prihlásiť prostredníctvom online registračného formulára.