Nemocnica v Bojniciach má vypracovanú štúdiu na parkovisko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bojnice 13. júla (TASR)- Pacienti a návštevníci Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza by mohli na parkovanie využívať namiesto súkromného pozemku pod zdravotníckym zariadením plochy priamo v jeho areáli. K týmto parkovacím plochám už dlhšie existuje aj štúdia, upozornila na to iniciatíva Jasná voľba.upozornil trenčiansky krajský poslanec a člen iniciatívy Jasná voľba Michal Ďureje (nezávislý).Najväčším problémom sú podľa neho kolízie medzi sanitkami rýchlej zdravotnej služby a civilnými vozidlami.doplnil.Na riešenie súčasnej situácie navrhuje iniciatíva Jasná voľba vybudovanie parkovacej plochy priamo v areáli nemocnice. Vo dvore nemocnice by mohlo podľa nej vzniknúť parkovisko s kapacitou minimálne 50 parkovacích miest.ozrejmil Ďureje.Iniciatíva zároveň navrhla, že by na projekt výstavby parkoviska mohol Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) využiť časť financií z pripravovaného odpredaja budovy bývalej polikliniky v Prievidzi. Bol by tak podľa nej zachovaný princíp, že finančné prostriedky získané v zdravotníckej oblasti by boli vrátené späť do zdravotníctva v okrese. Trenčiansky krajský poslanec sa už obrátil na predsedu TSK s návrhom iniciatívy.skonštatoval Ďureje.Prioritu pred budovaním parkoviska v areáli nemocnice majú investície, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pacientom, reagovala pre TASR hovorkyňa TSK Veronika Rezáková. Ide podľa nej o prebiehajúcu rekonštrukciu monobloku, plánované budovanie urgentného príjmu, ára či jednotky intenzívnej starostlivosti.dodala.