Nemocnica v Kežmarku upozorňuje na začínajúce sa chrípkové ochorenia

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Kežmarok 22. októbra (TASR) - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku registruje pravidelne na začiatku jesene začínajúci zvýšený nárast chrípkových ochorení. Primár tamojšieho interného oddelenia Martin Magera v tejto súvislosti upozorňuje, že pacienti by nemali chrípku podceňovať.Zároveň by mali vedieť aj o komplikáciách sprevádzajúcich toto ochorenie, obzvlášť ak sa spája s deťmi alebo seniormi.upozornil primár. Dodal, že sezóna respiračných a chrípkových ochorení sa takmer vždy začína v októbri a môže trvať až do konca apríla nasledujúceho roka.Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom, jej nástup je zväčša náhly, často sa začína zimnicou, triaškou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 40 stupňov. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, pocit sucha a škriabania v hrdle, nádcha začína jeden až dva dni od začiatku ochorenia. Ku klinickým príznakom podľa Mageru dochádza za jeden až tri dni od infikovania. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky po troch až piatich dňoch odznejú. Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašlaní a kýchaní a infikuje bunky sliznice dýchacieho traktu. Obdobie nákazlivosti trvá zvyčajne tri až sedem dní.upozornil Magera a dodal, že chrípkové ochorenia dokážu rýchlo vyčerpať rezervy imunity. V krátkej dobe poškodia ochranné bariéry vybudované organizmom proti infekciám. Doba do úplného zotavenia sa po chrípke s vážnejším priebehom preto trvá aj niekoľko týždňov a v tomto období sú ľudia náchylnejší voči iným infekčným ochoreniam.