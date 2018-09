Nemocnica v Komárne opäť zavádza sobotné odbery krvi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Komárno 10. septembra (TASR) – Nemocnica v Komárne začína po letnom období opäť so sobotnými odbermi krvi. Chce tak vytvoriť podmienky pre darcov, ktorí inokedy prísť nemôžu.Najbližší termín bude v sobotu 22. septembra.informovala primárka oddelenia Enikő Radi.Podľa jej slov potrebujú darovanú krv zdravotníci hlavne pri ošetrovaní ťažkých úrazov a nehôd. Veľmi dôležitá je aj pre pacientov, ktorí čakajú na operáciu, trpia na ochorenie krvi či nádorové ochorenia.uviedla Radi.Ako pripomenula, dobrovoľným darcom sa môže stať každý zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov vážiaci viac ako 50 kilogramov. Deň pred odberom by mal človek veľa piť, nejesť mastné jedlá a jeho raňajky by mali tvoriť len ľahké potraviny. Na odber by nemali prísť ľudia nalačno, fajčeniu a pitiu alkoholu by sa tiež mali radšej vyhnúť približne 12 až 14 hodín pred odberom.dodala Radi.