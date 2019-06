Nemocnica v Nitre pokračuje v prípravách na stavbu nového heliportu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Nitra 16. júna (TASR) – Fakultná nemocnica v Nitre pokračuje v príprave výstavby heliportu. Na stavebnom úrade v Nitre sa už začalo územné konanie o jeho umiestnení. Celkové náklady na realizáciu majú dosiahnuť sumu približne 1,4 milióna eur. Nový heliport má podľa predloženej dokumentácie na územné konanie stáť na streche chirurgického pavilónu.V súčasnosti vrtuľníková záchranná zdravotná služba využíva pristávaciu asfaltovú plochu pri vstupe do nemocnice z Rázusovej ulice. Odtiaľ musí pacienta odviezť na príslušné oddelenie sanitka, čím sa čas prevozu predlžuje.uvádza nemocnica v projekte.Ako sa konštatuje v dokumentácii k územnému konaniu, navrhovaný heliport bude svojou veľkosťou iba minimálne presahovať pavilón, na ktorom bude umiestnený.konštatuje sa v projekte.Nitrianska fakultná nemocnica pôvodne plánovala vybudovať heliport z dotácie, ktorú dostala ešte v roku 2016 od ministerstva zdravotníctva. Poskytnuté financie bolo treba vyčerpať do konca roka 2017, nemocnica to však nestihla. Dôvodom bolo odstúpenie od zmluvy s dodávateľom projektovej dokumentácie na výstavbu heliportu. Podľa nemocnice bolo najzávažnejšou chybou nesplnenie odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby a nenaplnenie predpisu, ktorým sú stanovené podmienky letísk a heliportu.