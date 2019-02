Nemocnica v Rimavskej Sobote je ocenená ako najlepšia vo Svete zdravia

Na archívnej snímke nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota, dňa 19. júla 2018. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Rimavská Sobota 2. februára (TASR) – Rimavskosobotská nemocnica sa stala najlepšou spomedzi nemocníc siete Svet zdravia (SZ) za rok 2018. Spoločnosť ju koncom minulého roka ocenila počas svojho podujatia Liga výnimočných. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka siete SZ Jana Fedáková s tým, že titul najlepšia nemocnica získal jej personál najmä za náročnú prácu počas budovania urgentného príjmu.uviedol riaditeľ nemocnice Richard Hrubý.Dôvodom na vybudovanie urgentu bolo podľa Fedákovej zaradenie nemocnice do pevnej siete všeobecných nemocníc, v ktorých majú byť vytvorené urgentné príjmy prvého typu.podotkla.Nové pracovisko, ktoré funguje od leta minulého roka, sa nachádza na prízemí pavilónu C, v budove interného oddelenia. Ponúka dva oddelené vstupy – pre mobilných pacientov, ktorí na pracovisko prídu sami, a bezbariérový vstup pre pacientov privezených záchrannou zdravotnou službou.Zázemie urgentného príjmu poskytuje štyri expektačné elektricky polohovateľné lôžka s monitorovacím systémom vitálnych funkcií a infúznymi pumpami. Nový urgentný príjem nahradil doterajšie ambulancie ústavnej pohotovostnej služby na jednotlivých oddeleniach nemocnice. Akútni pacienti sa tak podľa Fedákovej už nemiešajú s hospitalizovanými a pacient so zdravotným problémom prichádza vždy na jedno miesto.