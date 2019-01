Nemocnice potrebujú dofinancovanie vo výške 65 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Martin 30. januára (TASR) – Stredné a malé nemocnice naďalej volajú po dofinancovaní. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) poukazuje, že na navýšenie platov, sociálne balíčky a dovolenkové poukazy v tomto roku potrebujú 65 miliónov eur. Po stredajšom zasadnutí Rady ANS o tom v Martine informoval prezident asociácie Marián Petko.Zhruba v polovici februára začne asociácia opätovne rokovať so zdravotnými poisťovňami a bude požadovať chýbajúce finančné zdroje.povedal Petko. Celková suma 65 miliónov eur navyše nezahŕňa peniaze potrebné na prevádzku, a to hlavne na zvýšené ceny energií.Zvýšené náklady vyplývajúce zo zavedenia dovolenkových poukazov sa týkajú všetkých nemocníc združených v ANS. Záujem je podľa prezidenta asociácie oveľa väčší ako predpokladali zdravotné poisťovne.dodal.V prípade, že by sa ANS nepodarilo vyrokovať ďalšie peniaze, bol by podľa Petka ohrozený sociálny zmier a zhoršila by sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti.upozornil.Dodal, že ÚS vtedy v obdobnom prípade rozhodol, že nie je možné, aby bolo neštátnym zariadeniam prikázané navýšiť mzdy, ak na to nedostanú peniaze. ÚS vtedy tento zákon zrušil.uzavrel.