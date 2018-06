Nemocnice Svet zdravia prijala v dvoch prípadoch výnimočné opatrenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - V súvislosti s novým systémom ambulantnej pohotovostnej starostlivosti (APS) bola sieť nemocníc Svet zdravia nútená v dvoch prípadoch prijať výnimočné opatrenia. Ako ďalej TASR informoval hovorca spoločnosti Svet zdravia Tomáš Kráľ, v Trebišove bolo jasné už v stredu, že pohotovostnú službu nebude mať kto pre pacientov tohto okresu zabezpečiť.Keďže by pravdepodobne podľa neho nastal kolaps na urgentnom príjme, nemocnica z vlastnej iniciatívy od nedele rána (1.7.) posilňuje službu o dve ambulancie, jednu pre dospelých a jednu pre deti a dorast. Tie budú dočasne suplovať chýbajúcu pohotovosť APS.Ako vysvetlil, obidve budú plne funkčné v predpísaných časoch, počas pracovných dní od 16.00 h do 22.00 h a cez víkendy od 7.00 h do 22.00 h. Nachádzajú sa v priestoroch nemocnice.zdôraznil riaditeľ nemocnice Svet zdravia Trebišov Juraj Bazár.V Topoľčanoch je situácia v prípade pohotovosti pre dospelých zložitejšia, poznamenal Kráľ. Nemocnica dostala informáciu o nezabezpečení tejto ambulancie v piatok pred obedom. Ako pokračoval, okamžite začala pripravovať opatrenia na posilnenie svojho urgentného príjmu, aby dokázala zvládnuť oveľa väčší nápor ako doteraz.doplnil riaditeľ nemocnice Svet zdravia Topoľčany Viktor Dudáš s tým, že nová ambulancia APS pre deti a dorast je plnohodnotne zabezpečená nemocnicou.Doterajšia ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v priestoroch mestskej polikliniky nepokračuje v obnovenej prevádzke. Nemocnica preto odporúča pacientom s neodkladnými zdravotnými problémami ísť priamo na urgentný príjem, ktorý funguje nepretržite.zhrnul generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia. Vladimír Dvorový.Systém fungovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) sa mení od júla. Po novom pôjde o ambulantnú pohotovostnú službu. Zmeny v jej fungovaní boli podľa rezortu nevyhnutné, dlhodobo ich žiadali aj lekári.Celkovo má byť 75 ambulantných pohotovostí pre dospelých a 61 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej sieti. V prvom kole výberového konania na organizátorov sa ich podarilo vybrať pre 40 percent siete, do konca júla trvá druhé kolo. Dovtedy niektorých organizátorov ministerstvo prevádzkovaním bodov poverilo.