Nemocniciam opäť udelia exekučnú amnestiu. Kupovanie času počas pandémie je nevyhnutné, ale nesprávne

Nejde o žiadnu novinku, ochrana pred exekútormi už platila aj v minulosti, napriek tomu návrh rozpútal diskusie.

Šéf rezortu zdravotníctva hovorí, že je potrebné zmeniť absolútnu exekučnú imunitu, ktorú predložili ešte predchádzajúce vlády a ktorú aj napadol ústavný súd. „Potrebujeme ju zmeniť tým spôsobom, aby zahŕňala všetkých poskytovateľov, ktorí sú v sieti,“ povedal vo štvrtok pred rokovaním vlády.

Od januára by hrozili exekúcie

Podľa prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska (ANS), ktorá združuje najmä súkromné ústavné zdravotnícke zariadenia, Mariána Petka ide v tejto chvíli o nevyhnutný krok.

Od 1. januára budúceho roka by totiž bez toho mohli začať nemocnice exekvovať a rýchlo by dochádzalo ku skupovaniu pohľadávok niektorými skupinami, ktoré sa na to špecializujú.

Podľa jeho slov, bez ohľadu na to, kto je pri moci, si vláda nemôže dovoliť, aby slovenské nemocnice padli. Štát by potom nebol schopný zabezpečiť základnú zdravotnú starostlivosť pre svojich občanov v dostatočnom rozsahu.

Tieto kroky však podľa odborníkov nevedú k vyriešeniu dlhodobých problémov, ktorým zdravotnícke zariadenia čelia. „Či to je správne? Z môjho pohľadu nie,“ hodnotí Petko predlžovanie exekučnej amnestie pre nemocnice.

Morálny hazard

Podobne ako Dušan Zachar z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hovorí, že vždy, keď podobná novela vstúpi do platnosti, nemocnice sa začnú viac zadlžovať. A potom prichádza na rad ich oddlžovanie.

Predlžovanie ochrany nemocníc pred exekúciami aj pravidelné oddlžovanie pritom podľa analytika prehlbujú takzvaný morálny hazard, čo má negatívny dopad na efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a finančnú udržateľnosť systému.

Celé roky sme podľa Zachara svedkami toho, že tieto opatrenia zhoršujú platobnú disciplínu mnohých nemocníc. „Ich zadlženosť rastie a motivácia zvrátiť tento trend chýba,“ tvrdí.

Zároveň varuje, že sa to negatívne prejaví aj na kvalite zdravotníckych služieb pre pacientov. „Z dlhodobého hľadiska bude mať toto opatrenie negatívny efekt vedúci k zaostávaniu alebo prinajlepšom k stagnácii slovenského zdravotníctva,“ dodáva analytik.

Patová situácia

Podľa Petka štát väčšinou rieši zadlženosť nemocníc dvomi spôsobmi. „Buď chce oddlžovať, samozrejme poslednýkrát, pričom ja už som zažil poslednýkrát asi päťkrát. Alebo cez zákon, ktorý zakáže exekúcie, aby sa nemocnice nadýchli,“ hovorí.

Je zrejmé, že táto taktika nezaberá, keďže nemocnice sa ďalej zadlžujú. Podľa Petka aj preto, že neexistujú regulačné a kontrolné pravidlá, ktoré by sa po oddlžení nemocníc zaviedli.

Momentálne ministerstvo podľa neho považuje za „systémovú“ zmenu, že naleje čo najviac prostriedkov do štátnych nemocníc. „To je úplný omyl,“ myslí si šéf ANS.

Je to horšie, ako pred pandémiou

Pandémia spôsobená novým koronavírusom veci ešte viac skomplikovala. Hospodárenie štátnych nemocníc je podľa šéfa ANS ešte horšie ako predtým, lebo klesajú výkony.

Nemocnice podľa jeho slov aktuálne šetria na tom, že menej operujú, ale na druhej strane musia dávať oveľa viac financií na osobné ochranné pomôcky a na pacientov pripojených na pľúcnu ventiláciu, ktorá je extrémne drahá.

COVID-19 ekonomickej situácii nemocníc škodí aj podľa Zachara.

Súčasná koronakríza poskytuje argument pre politikov, že je nevyhnutné chrániť majetok nemocníc pred exekúciami, aby počas pandémie neprišlo k ohrozeniu zdravia a životov ľudí. Politici však podľa neho už neriešia, čo bude s nemocnicami po ich volebnom období.

„Obávam sa, že exekučná imunita pretrvá aj po pandémii, keďže veľká časť politikov sleduje len krátkodobé ciele, ktoré sa im menej prísnou finančnou disciplínou nemocníc podarí ľahšie splniť,“ dodáva analytik INEKO.





