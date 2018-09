Nemocnicu vo Zvolene čaká rekonštrukcia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zvolen 24. septembra (TASR) - Zvolenskú nemocnicu čaká v najbližšom období rekonštrukcia. Nemocnica, ktorá patrí do skupiny Agel, získala na tento účel dotáciu vo výške 6,45 milióna z eurofondov, sumou viac ako 700.000 eur prispeje vlastnými prostriedkami. "Aktuálne má nemocnica s ministerstvom zdravotníctva podpísanú zmluvu o čerpaní finančných prostriedkov a prebiehajú úkony spojené s verejným obstarávaním na stavebnú časť projektu," informovala Alžbeta Sivá, hovorkyňa skupiny Agel. Stavebné práce by mali byť hotové do konca marca budúceho roka.Priblížila, že súčasťou projektu je vybudovanie nového oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, rekonštrukcia prízemia chirurgického pavilónu, v ktorom sa vybuduje pracovisko urgentného príjmu I. typu s komplexným diagnostickým zázemím a expektakčnými lôžkami, a rekonštrukcia pracoviska operačných sál, ktoré sú lokalizované na 1. poschodí chirurgického pavilónu.Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti teraz vo zvolenskej nemocnici prebieha oddelene podľa konkrétneho typu medicínskeho odboru. Pacienti, ktorým je nutné poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť v internistických odboroch, ako sú neurológia, geriatria a interná medicína, je akútna starostlivosť poskytovaná v spoločnom internistickom pavilóne.podotkla.Novovybudované pracovisko urgentného príjmu tieto komplikácie odstraňuje a sústreďuje na jedno miesto medicínskych a ošetrovateľských odborníkov a zdravotnú techniku tak, aby sa celý proces od príchodu pacienta na urgentný príjem, absolvovanie potrebných vyšetrení a liečba konali v pokiaľ možno najkratšom čase.Súčasťou nového pracoviska budú expektačné lôžka, ktoré umožnia zdravotníkom na jednej strane včasné za liečby akútnych pacientov, ale zároveň umožnia aj podávanie liečby tým pacientom, ktorí síce majú akútne ťažkosti, ale ich klinický stav si nevyžaduje ústavnú liečbu na lôžkovom oddelení.Nové pracovisko umožní aj oddelenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí prišli na plánované ošetrenie, plánované kontroly, s chronickými ochoreniami od poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí prichádzajú do nemocnice s akútnymi ťažkosťami.dodala Sivá s tým, že v prevádzke centrálnych operačných sál budú vybudované tri moderné operačné sály. Projekt zahŕňa aj vybavenie novou zdravotníckou technikou.