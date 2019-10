Nemusíte „len prežívať“, žite naplno ako sa len dá!

Depresia narúša bežné fungovanie človeka

Dni otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách







MENO A PRIEZVISKO LEKÁRA

ADRESA AMBULANCIE

TELEFÓNNE ČÍSLO

DÁTUM A ČAS





MUDr. Renáta Papšová

Rusovecká cesta 19, 851 01 Bratislava V

02/44635471

16.10.2019; 8:00 - 12:30





MUDr. Katarína Gallová

Mierové námestie 6, 903 01 Senec

02/45927946

18.10.2019; 8:00 - 13:00





MUDr. Barbora Vašečková

Nám. SNP 10, 811 01 Bratislava

02/57887251

31.10.2019; 13:00- 16:00





MUDr. Viera Lysová

Námestie sv. Michala 30, 920 01 Hlohovec

0907/129 903

16.10.2019; 9:00 - 13:00





MUDr. Lucia Žlnayová

Mickiewiczova 13, vchod E, 813 01 Bratislava I

02/57290346

14:10.2019; 9:00 - 13:00





MUDr. Ľubica Ondrisová

Rekreačná 2, 921 01 Piešťany

033/7981692

16.10.2019; 10:00 - 14:00





MUDr. Elena Podolánová

Dolný Šianec 10, 911 01 Trenčín

032/6523140

21.10.2019; 8:00 - 14:00





MUDr. Magdaléna Čaplárová

Saratovská 24, 841 02 Bratislava IV

02/64367630

18.10.2019; 8:00 - 12:00





MUDr. Róbert Olvedy

Legionárska 5265/1C, 901 01 Malacky

034/7726768

17.10.2019; 10:00 - 17:00





MUDr. Ivana Kováčová

Kubačova 7568/19, 831 06 Rača

02/44884988

10.10.2019; 9:00 - 14:00





MUDr. Andrea Heretiková Marsalová

Istrijská 8/B, 841 07 Bratislava IV

Osobne

28.10.2019; 8:30 - 12:30 - osobne





MUDr. Anna Glamošová

Palárikova 2311, 022 01 Čadca

041/4333419

10.10.2019; počas ordinačných hodín





MUDr. Helena Žiačiková

Továrenská ulica 304, 017 01 Považská Bystrica

042/4323124

14.10.2019; počas ordinačných hodín





MUDr. Martina Hanzelová

Vojtecha Spanyola 43, Psychiatrické oddelenie 3.poschodie, 012 07 Žilina

041/5110838

21.10.2019; 8.00 - 10.00 a od 12.30 - 15.00





MUDr. Lenka Kuchárová

Vojtecha Spanyola 8685, 010 01 Žilina

041/5166534

18.10.2019; 7.00 -12.00





MUDr. Ján Bernát

Andovská 6, 940 52 Nové Zámky

0905/490551

10.10.2019; 7:00 - 16:00





MUDr. Maroš Uhrín

Krásna 18, 924 01 Galanta

031/7805114

15.10.2019; 8:00 - 12:00





MUDr. László Sárkozy

Jesenského 12/2, 929 01 Dunajská Streda

0907/767862

16.10.2019; 8:00 - 12:00





MUDr. Alica Gašparová

Veľkoblahovská 45, 929 01 Dunajská Streda

031/5515868

18.10.2019; 10:00 - 17:00





MUDr. Miroslav Čerňan

Hodská 373/38, 924 22 Galanta

031/7833473

15.10.2019; 8:00 - 16:00





MUDr. Darina Hrabovská

Janka Kráľa 15, 972 01 Bojnice

0948/254058

22.10.2019; od 8.00 - 13.00





MUDr. Janka Dúbravská

Hviezdoslavova trieda 1, 949 11 Nitra

037/7730380

24.10.2019; od 10.00 - 15.00





MUDr. Alexandra Priščáková

Námestie hrdinov 13, 934 01 Levice

036/6313316

25.10.2019; od 8:00 - 12:00





MUDr. Mária Majzlanová

Hrnčírikova 6, 958 01 Partizánske

038/7493644

24.10.2019; od 10.00 - 14.00





MUDr. Iveta Mikulášová

Masarykova 28/338, 984 01 Lučenec

047/4331510

30.10.2019; 11:00 - 14:00





MUDr. Libor Moravčík

Bystrický rad 81, 960 01 Zvolen

045/3214470

24.10.2019; počas ordinačných hodín





MUDr. Martina Kminiaková

J. G. Tajovského 5, 962 12 Detva

045/5459079

23.10.2019; počas ordinačných hodín





MUDr. Beata Gašparová

Divadelná 4, 960 01 Zvolen

045/3219954

15.10.2019; počas ordinačných hodín





MUDr. Jana Bahledová

P. O. Hviezdoslava 1, 960 01 Zvolen

045/5326890

10.10.2019; počas ordinačných hodín





MUDr. Yveta Kubovová

1. mája 4500/30, 058 01 Poprad

052/7723473

15.10.2019; 8:00 - 13:00





MUDr. Ladislav Lauko

Štúrova 6, 053 42 Krompachy

053/4451233

10.10.2019; 11:00 - 14:00





MUDr. Erika Gernathová

Psychiatrická amb.v NsP, Probstnerova cesta2, 054 01 Levoča

053/4512651

22.10.2019; 12:00 - 15:00





MUDr. Ivan Karbula

Psychiatrické odd. FN Trnava, A.Žarnova 11, 917 75 Trnava

033/5938414

16.10.2019; 9:00 - 13:00





MUDr. Magdaléna Mattová

Rastislavova 43, 040 01 Košice

055/6152724, 055/6152734

15.10.2019; 9:00 - 11:00





MUDr. Ruslana Hvizdošová

Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov

051/7582675

23.10.2019; 9:00 - 12:00





MUDr. Miriam Faklová

Vstupný areál U. S. Steel 1, 044 54 Košice

055/7234737, 055/7234738

16.10.2019; 8:00 - 15:30





MUDr. Jana Grešková

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

058/7771264

21.10.2019; 8:00 - 15:30





MUDr. Kvetoslav Moravčík

Hlavná 60, 080 01 Prešov

051/7700101

11.10.2019; 10:00 - 12:00





MUDr. Štefan Ander

Gemerská 233, 049 11 Plešivec

058/7921156, 058/7921157

25.10.2019; 10:00 - 12:00





MUDr. Mariana Ondilová

Psychiatrická nemocnica Stráñany - Andreja Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce

056/6818519

16.10.2019; 11:00 - 14:00





MUDr. Pavol Nálešník

Centrum pre psychické funkcie, M.R.Štefánika 2427, 093 01 Vranov nad Topľou

057/4880251

14.10.2019; 9:00 - 13:00





MUDr. Jitka Janusová

Psych. ambulancia - INTEGRA Združenie pre duševné zdravie, Hollého 60, 071 01 Michalovce

056/6420271

15.10.2019; 13:00 - 16:00





MUDr. Niké Makarová

Psychiatrická ambulancia, Strojárska 607, 069 01 Snina

0905/444422

17.10.2019; 10:00 - 14:00





MUDr. Zuzana Krajňáková

Psychiatrická amb., Nemocnica Trebišov, ul. SNP1079/76, 075 01 Trebišov

056/6660174

14.10.2019; 10:00 - 14:00







14.10.2019 (Webnoviny.sk) -Svetový deň duševného zdravia (10. október), ktorého hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o duševných poruchách, sa tento rok zameriava na prevenciu samovrážd. Väčšina z nich súvisí so psychickými poruchami. Lekári a ďalší odborníci vyzývajú širokú verejnosť a najmä tých, ktorí by mohli byť ohrození depresívnymi stavmi, aby sa nebáli zveriť do rúk odborníkov.Depresia je psychická porucha, ktorá trápi všetky vekové kategórie avšak výskyt tohto ochorenia sa posúva už aj do nižších ročníkov. Hoci sa ochorenie môže opakovať, je dobre liečiteľné. Mnohí ľudia napriek prežívanému utrpeniu, ktoré depresia do ich života prináša, nevyhľadajú odbornú pomoc. Napriek tomu, že existujú dostupné oficiálne štatistiky, je veľmi ťažké s istotou určiť, koľko ľudí v populácii depresiou skutočne trpí. Depresia často vypukne bez zjavnej, náhlej príčiny a jej pôvod sa mnohokrát nedá zistiť. Toto časté psychické ochorenie narúša každodenné fungovanie človeka v rodinnej, pracovnej a sociálnej sfére. Jedným z dvoch základných príznakov je okrem depresívnej, skľúčenej nálady aj spomínaná anhedónia.Anhedónia je neschopnosť tešiť sa z duševných i fyzických pôžitkov, neschopnosť prežívať pozitívne pocity a cítiť zadosťučinenie z príjemných udalostí, ako aj znížený záujem o tieto udalosti. Tento symptóm depresie je často podceňovaný a pacientovi výrazne zasahuje do vzťahov s okolím, rodinou, priateľmi, cíti sa nepochopený a často sa až úplne izoluje. Anhedónia je významnou najmä vtedy, ak ju liečba nedokáže úplne odstrániť a pretrváva aj v čase, keď by už človek mal byť "v poriadku".V súčasnosti dokáže moderná medicína depresiu, vrátane anhedónie, účinne liečiť. Pacientom však v priebehu diagnostiky a liečby často chýba podpora okolia, ktoré by ich povzbudilo, iní sa boja vyhľadať pomoc z obáv, čo si o nich pomyslí okolie, majú strach z predsudkov a stereotypov, ktoré sa s duševnými poruchami, žiaľ, vo veľkej miere spájajú. Stigmatizácia alebo aj odcudzovanie ľudí so psychickými ochoreniami je častým dôvodom, pre ktorý je pravdepodobnosť účinnej a rýchlej liečby, znížená.Ďalším úskalím pre ľudí, ktorí trpia depresiou, je strach zo samotnej liečby. Pacienti sa boja nežiaducich účinkov antidepresív, majú strach, že ich liečba vyradí z bežného života, ovplyvní ich sexuálny život, každodennú aktivitu, spôsobí interakcie s inou liečbou, či nebodaj bude mať negatívny dopad na iné funkcie organizmu. Hoci tieto obavy boli v minulosti opodstatnené, dnes je situácia iná. K dispozícii sú moderné lieky, ktoré sú účinné a nespôsobujú z dlhodobého hľadiska neprimerané vedľajšie účinky. Pacienti sa nemusia obávať, že ich bude liečba obmedzovať, naopak, môže im pomôcť vrátiť sa späť do normálneho života.Tí, ktorí trpia depresiou sa veľmi často nevedia zbaviť problémov so spánkom. Nedostatok kvalitného spánku môže z dlhodobého hľadiska negatívne vplývať na samotnú liečbu depresie. Dlhé bezsenné noci a následná únava, umocňujú u pacientov pocit strachu a zúfalstva, spôsobujú nesústredenosť či podráždenosť a majú vplyv aj na pracovnú výkonnosť. Moderná liečba, ktorá je dnes dostupná, obnovuje cirkadiánne rytmy u pacientov s depresiou, čo vedie nielen k celkovému zlepšeniu kvality spánku a samotného zaspávania, ale aj k zlepšeniu celkových denných aktivít, a to vrátane ranného vstávania a ostatných sociálnych a pracovných činností počas dňa.Navyše psychiatri v porovnaní s minulosťou dnes vo väčšej miere participujú pri výbere liečby s pacientami. Je pre nich dôležité, aby aj pacient pochopil význam a spôsob liečby a zároveň, aby vyjadril svoje očakávania od liečby. V minulosti sa od úspešnej liečby očakávalo najmä zmiernenie či odstránenie príznakov depresie ako takej. K tomuto cieľu sa v súčasnosti pridružil aj ďalší zámer, a to dosiahnutie toho, aby pacienti boli schopní vrátiť sa späť do svojho rodinného, pracovného a sociálneho života, a to najmä aby pacienti prestali svoj život len prežívať a začali ho opäť naplno žiť bez obmedzujúcich príznakov depresívnej poruchy.Liga za duševné zdravie a Slovenská psychiatrická spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia umožnia ľuďom navštíviť v určených termínoch vybrané psychiatrické ambulancie. Priamo od odborníkov sa týmto spôsobom budú mať možnosť dozvedieť viac o depresii, jej príznakoch a liečebných postupoch. Počas týchto stretnutí budú môcť prekonzultovať svoj stav, či prísť spolu s blízkymi, ktorí potrebujú radu lekára. K dispozícii budú aj informačné brožúry o príznakoch depresie, možnostiach liečby, správnom životnom štýle a potrebnej podpore okolia. Zoznam ambulancií lekárov a termíny budú uverejnené na stránke www.dusevnezdravie.sk Z dôvodu stigmatizácie a strachu, pre ktorý sa boja pacienti navštíviť psychiatra, je dôležité upriamiť pozornosť aj na obnovenúDôležité je nezabudnúť, že Linka pomáha tým, ktorí trpia. Poskytuje verejnosti emočnú podporu v psychickej kríze, pomoc pri orientácii v ťažkej životnej situácii, informácie, ktoré môžu pomôcť nájsť východisko a kontakty na odborníkov a zariadenia z oblasti psychiatrie. Linku prevádzkuje Liga za duševné zdravie, s odbornou garanciou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Bezplatnú, anonymnú, 24-hodinovú linku, môže využiť ktokoľvek, kto pociťuje krízu alebo problémy spojené s duševným zdravím.