Nenažrané mafiánske trio podľa Vetráka ukracuje opozíciu, vraj mala mať dvoch podpredsedov parlamentu

Schôdza dlhých nožov

Koaličná zmluva ukracuje opozíciu

17.10.2023 (SITA.sk) - Pri súčasnom pomere poslancov novovznikajúcej koalície a opozície, ktorý je 79:71 by opozícii mali patriť dva posty podpredsedov parlamentu.Na sociálnej sieti to skonštatoval poslanec Milan Vetrák (OĽaNO a priatelia). Zároveň uviedol, že koalícia chce opozíciu ukrátiť o dva posty predsedov parlamentných výborov.„Len si pripomeňme, že po parlamentných voľbách v roku 2020 bol pomer poslancov medzi koalíciou a opozíciou 95:55. Po nedávnych voľbách je tento pomer 79:71. Teda oveľa tesnejší a tomu by malo zodpovedať aj rozloženie síl v parlamente,“ uviedol Vetrák.Zatiaľ čo pri štvorčlennej koalícii a pomere poslancov 95:55 bolo podľa neho prirodzené, že koalícia má mať predsedu a troch podpredsedov parlamentu, a opozícia jedného podpredsedu, pri súčasnom pomere 79:71 by mala mať koalícia predsedu a len dvoch podpredsedov, a opozícia tiež dvoch podpredsedov.„Namiesto toho sa nenažrané mafiánske trio dohodlo v koaličnej zmluve, že počas schôdze dlhých nožov, ktorú oni nazvú ustanovujúcou schôdzou parlamentu, nedovolia mať opozícii dvoch podpredsedov parlamentu ale len jedného,“ napísal Vetrák.Pokiaľ ide o posty predsedov výborov, organizačný odbor parlamentu podľa Vetráka na základe výsledkov volieb vypočítal, že by koalícia mala mať 10 predsedov výborov a opozícia deväť.„A opäť, koaličná zmluva ukracuje opozíciu o dvoch predsedov výborov, pričom navyše nechce umožniť opozícii, aby mala na starosti zahraničný výbor, čo sa v minulosti rešpektovalo,“ skonštatoval Vetrák s tým, že počas vládnutia predošlej koalície predsedal tomuto výboru Marián Kéry zo Smeru. „Ak prihliadneme na to, že na kandidátke SNS sa do parlamentu dostalo niekoľko prorusky orientovaných trollov, nehovoriac o (Ľubošovi) Blahovi zo Smeru a jemu podobných, opozičná kontrola zahraničnej politiky Ficovej mafiánskej vlády je dôležitejšia ako nikdy predtým,“ dodal Vetrák.