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 24hod.sk    Šport

21. júla 2026

Neobvyklá krádež trofeje. Sériový zlodej ju schoval do pivnice zo srandy, no ukradol aj takmer 25-tisíc eur


Tagy: Krádež Súdny proces Trofej

Bez kamery by muža pravdepodobne nechytili. Po prvej krádeži v septembri 2025 účtovník nainštaloval do elektrickej zásuvky minikameru. Šéf hádzanárskeho klubu Füchse Berlín Bob Hanning už niekoľko ...



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gettyimages 1148391224 scaled 21.7.2026 (SITA.sk) - Bez kamery by muža pravdepodobne nechytili. Po prvej krádeži v septembri 2025 účtovník nainštaloval do elektrickej zásuvky minikameru.


Šéf hádzanárskeho klubu Füchse Berlín Bob Hanning už niekoľko mesiacov premýšľa nad tým, prečo niekto ukradol trofej a potom ju schoval v suteréne haly.

Trestný súd vyšetruje celý incident, pričom sa našiel páchateľ neobvyklej krádeže. Obvinený je 42-ročný Oliver H. (42) zo štvrte Friedrichshain na východe nemeckého hlavného mesta.

Verejný zástupca Andreas Pritzel ho obviňuje z krádeže s priťažujúcimi okolnosťami, počítačového podvodu a jazdy bez vodičského preukazu.

Viacero trestov


Hanning videl zlodeja po prvýkrát, približne sedem mesiacov po zmiznutí majstrovskej trofeje zo sezóny 2024/25.

Muža tiež vinia za ulúpenie cifry vo výške 8 200 eur, no tá nebola jediná. Druhá čiastka bola ešte vyššia a to konkrétne 16 100 eur - ukrátil ním spomenutý klub Füchse Berlín.

Obvinený si za posledných 20 rokov opakovane odpykával tresty odňatia slobody za krádež. Najskôr využil právo mlčať, pretože chcel prehodnotiť ponuku súdu na dohodu o vine a treste (6 až 8 rokov väzenia s úplným priznaním).

Chcel darovať žene, čo len mohol


Jeho právnik Christian Wowra najprv prečítal vyhlásenie o jeho ťažkom detstve - údajne bol nútene adoptovaný ako dieťa vo Východnom Nemecku.

"Toto nemá byť výhovorkou, ale neistota ohľadom môjho pôvodu - nedostatok jasnej identity, bola vždy záťažou," znelo jedno z vyjadrení v mene klienta podľa webu bild.de.

Pred sériou krádeží (2023 až 2026) týkajúcich sa majstrovskej trofeje sa stretol s Lilly (ukrajinskou utečenkyňou so synom) a oženil sa s ňou. Žene nemohol ponúknuť to, čo chcel, tak ju oklamal ohľadom pôvodu peňazí.

Množstvo vlámaní


"Najprv som jej len chcel dať darček, chcel som ešte raz použiť svoje zručnosti a staré metódy a vyberal som si obchody, kde by si nič nevšimli, alebo až oveľa neskôr. Priznávam sa ku všetkým zločinom, nič nepopieram a nemám v úmysle vyhnúť sa trestu," dodal sériový zlodej.

Trofej ukradol, lebo si chcel z klubu vystreliť. Nemal v úmysle nechať si ju. "Som rád, že konečne mám odpoveď a že je jasné, ako bola trofej ukradnutá, prečo nezmizla a objavila sa v pivnici. Jediná nevýhoda je, že ukradnuté peniaze (spolu 24 300 eur) už neuvidíme," dodal Hanning z Füchse Berlín.

Bez kamery by muža pravdepodobne nechytili. Po prvej krádeži v septembri 2025 účtovník nainštaloval do elektrickej zásuvky minikameru. Tieto videozáznamy viedli k zatknutiu páchateľa, ktorý medzi rokmi 2023 až 2026 spáchal až 25 vlámaní.


Zdroj: SITA.sk - Neobvyklá krádež trofeje. Sériový zlodej ju schoval do pivnice zo srandy, no ukradol aj takmer 25-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krádež Súdny proces Trofej
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