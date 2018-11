Neobvyklé novembrové teplo zavŕši skrátený pracovný týždeň

Listy stromov a krov sa sfarbujú počas jesenných novembrových dní do pestrofarebných farieb. Na snímke jesenná atmosféra v lesoparku lužných lesov v bratislavskej Petržalke. FOTO TASR - Štefan Puškáš , 8. november 2017 Foto: TASR - Štefan Puškáš Listy stromov a krov sa sfarbujú počas jesenných novembrových dní do pestrofarebných farieb. Na snímke jesenná atmosféra v lesoparku lužných lesov v bratislavskej Petržalke. FOTO TASR - Štefan Puškáš , 8. november 2017 Foto: TASR - Štefan Puškáš

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 18 až 21 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné 16 až 20 stupňov C.

Na východnom Slovensku polooblačno až oblačno a prehánky. Najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné 16 až 20 stupňov C.

Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 6 a najvyššia denná 14 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 11 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 8 stupňov C.

Bratislava 2. novembra (TASR) - Piatok nás čaká polooblačné až oblačné počasie. Na východe sa môžu vyskytnúť prehánky. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzí od 16 až 21 stupňov C.