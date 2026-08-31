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31. augusta 2026

Nepálsky premiér označil povodne za „nepredstaviteľnú“ katastrofu, nezvestných je naďalej viac ako 3 000 ľudí


Tagy: nezvestní ľudia Obete prívalové povodne

Rozsah škôd a strát na životoch sa podľa Balendru Shaha pre nepriaznivé počasie a náročný terén naďalej nedarí úplne vyčísliť. Nepál čelí „nepredstaviteľnej a srdcervúcej“ ...



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nepal_prime_minister_9952_ 676x451 31.8.2026 (SITA.sk) - Rozsah škôd a strát na životoch sa podľa Balendru Shaha pre nepriaznivé počasie a náročný terén naďalej nedarí úplne vyčísliť.


Nepál čelí „nepredstaviteľnej a srdcervúcej“ prírodnej katastrofe po ničivých povodniach, ktoré si v krajine a susednom čínskom Tibete vyžiadali najmenej 797 životov. Nepálsky premiér Balendra Shah uviedol, že úrady majú problémy zistiť úplný rozsah škôd spôsobených stredajšou mohutnou vlnou ľadu, skál a trosiek.

„Naša krajina čelí nepredstaviteľnej a srdcervúcej prírodnej katastrofe,“ napísal Shah v nedeľu večer na sociálnej sieti. „Ničivé povodne na rieke Bhote Koshi v Rasuwe mimoriadne sťažili získanie úplného obrazu o stratách na životoch, majetku a infraštruktúre,“ dodal.

Záchranné a pátracie práce podľa premiéra komplikujú nepriaznivé počasie, náročný terén a pretrvávajúce riziká. „Hoci táto úloha zostáva náročná, s odhodlaním pokračujeme v úsilí chrániť životy občanov,“ uviedol.

Po katastrofe zostáva nezvestných najmenej 3 048 ľudí. Medzi nimi sú aj mnohí turisti a pútnici smerujúci k posvätnej hore Kailás v Tibete.

Tridsaťšesťročného Shaha, bývalého rapera známeho pod prezývkou Balen, čaká rozsiahla obnova zničených komunít a kritickej infraštruktúry. Nepálska ekonomika bola pod tlakom už pred katastrofou a krajina má na zvládnutie nešťastia takéhoto rozsahu obmedzené zdroje.

Katastrofa prišla krátko pred výročím masových protikorupčných protestov z 8. a 9. septembra minulého roka, ktoré viedli k pádu predchádzajúcej vlády. Shahova strana následne v marcových voľbách výrazne uspela na vlne požiadaviek po zmene. „Túto krízu sa nám podarí prekonať vďaka našej jednote a spoločnému úsiliu,“ vyhlásil premiér.


Zdroj: SITA.sk - Nepálsky premiér označil povodne za „nepredstaviteľnú“ katastrofu, nezvestných je naďalej viac ako 3 000 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nezvestní ľudia Obete prívalové povodne
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