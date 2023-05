Nepálsky šerpa Kami Rita stanovil nový rekord v počte výstupov na Mount Everest, dokázal to už 27-krát

Výstup na vrchol museli oddialiť

Tento rok vydali 470 povolení

17.5.2023 (SITA.sk) - Šerpa Kami Rita je opäť jediný držiteľ historického maxima v počte výstupov na najvyššiu horu planéty, za sebou má úspešný 27. výstup na Mount Everest (8849 m n. m.). Iba v nedeľu pritom jeho rekord s 26 výstupmi vyrovnal Šerpa Pasang Dawa.Päťdesiattriročný Kami Rita v stredu ráno sprevádzal skupinu horolezcov a podľa spoločnosti Seven Summit Treks, ktorá zastrešuje výstupy na Everest, je v poriadku a v dobrom zdravotnom stave.Prvýkrát stál na najvyššej hore sveta už v roku 1994, pričom v rokoch 2009, 2010 a 2013 sa mu to podarilo dokonca dvakrát. Zaujímavosťou je, že otec rekordéra bol jedným z prvých šerpov pri výstupoch na Everest.Kami Rita má na svojom konte aj niekoľko ďalších osemtisícoviek - stál tiež na vrcholoch K2, Čo Oju, Manáslu či Lhoce. Očakáva sa, že Šerpa Pasang Dawa v máji 2023 podstúpi ešte jeden výstup na Mount Everest a opäť vyrovná rekord svojho krajana.Horolezci zvyčajne v apríli vystúpia pod najvyšším vrcholom sveta do základného tábora a tam podstúpia aklimatizáciu na nadmorskú výšku, náročný terén a riedky vzduch. Až potom sa vydajú do vyšších polôh, to sa zvyčajne deje v prvej polovici mája.V roku 2023 sa výstup na vytúžený vrchol oddialil, keďže v apríli trojica šerpov spadla do trhliny na zradnom úseku a záchrancom sa ich nepodarilo nájsť.Nepálske úrady pre tento rok vydali spolu 470 povolení na výstup na Mount Everest počas populárnej jarnej časti sezóny.O necelé dva týždne (29. mája) uplynie rovných 70 rokov od okamihu, keď Novozélanďan Edmund Hillary so Šerpom Tenzingom Norgayom ako prví vystúpili na vrchol.Pod Everestom prišlo o život zatiaľ viac ako 300 osôb, medzi nimi aj niekoľko Slovákov. V roku 1984 to bol Jozef Psotka, o štyri roky neskôr Dušan Becík, Jaroslav Jaško, Peter Božík a Jozef Just, zatiaľ ostatným bol v roku 2017 Vladimír Štrba.V roku 2023 si vyžiadal už poltucet obetí, okrem spomenutého tria šerpov zahynul aj Američan Jonathan Sugarman, v utorok Šerpa Phurba a v stredu Moldavčan Victor Brinza.