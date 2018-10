Neplatný LEI kód vám nedovolí uzavrieť obchod

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

"Na stránke GLEIF si môžete pomocou LEI kódu vyhľadať akúkoľvek spoločnosť s prideleným LEI kódom a to celosvetovo. LEI kód bude pridelený iba tomu, kto je overený a kto skutočne existuje. Výhodou jeho používania pre spoločnosti je aj znižovanie nákladov a zlepšenie riadenia rizík. CDCP ako miestna prevádzková jednotka, ktorá LEI kódy prideľuje, je oslovovaná subjektmi o pridelenie LEI kódu, nakoľko to pri vykonávaní niektorých finančných transakcií a ďalších činností s tým spojených vyžaduje napríklad banka alebo obchodník s cennými papiermi,” vysvetľuje Eduard Kalina z Odboru Emisií CDCP.LEI kód požívajú európsky regulátori pre dohľad nad správnym reportovaním spoločností poskytujúcich finančné služby a na agregáciu údajov z viacerých trhov. LEI kód je totiž jediný dátový údaj, ktorý umožňuje jedinečnú a trvalú identifikáciu subjektov aktívnych na finančných trhoch a to v globálnom rozsahu. Využitie LEI kódu sa zároveň neustále rozširuje. V súčasnosti sa pripravuje prepojenie LEI kódu s medzinárodným kódom ISIN, ktorý označuje finančný nástroj. Cieľom tejto iniciatívy má byť zlepšenie transparentnosti vystavenia sa riziku investovania do cenných papierov prepojením emitenta s vydanými cennými papiermi."Subjekty, ktoré budú identifikované LEI kódom a informácie o tom, ktoré cenné papiere konkrétny subjekt vydal budú zverejnené na webstránkach Asociácie národných číslovacích agentúr ANNA nadácie GLEIF , " doplnila Jana Závodná z Odboru Emisií.Aby subjekt, ktorému bol pridelený LEI kód bol kredibilný, jeho LEI kód by mal byť platný. Ak sa zistí, že LEI kód je exspirovaný, v banke vám požadovanú transakciu neumožnia. V tomto prípade je potrebné vykonať obnovu LEI kódu.Na kontrolu platnosti LEI kódu upozornila Jana Závodná, "Klientom odporúčame požiadať o pravidelnú obnovu LEI kódu ešte pred jeho exspiráciou. Na uplynutie platnosti kódu CDCP upozorní klienta 6 týždňov pred uplynutím platnosti LEI a to zaslaním inštrukcie na obnovu platnosti kódu na kontaktnú emailovú adresu, ktorú klient uviedol.”CDCP za účelom obnovy platnosti LEI kódu a aktualizácie údajov o spoločnosti umožňuje subjektom spravovať svoj LEI kód on-line cez webovú stránku CDCP. Prostredníctvom účtu v sekcii webovej stránky CDCP vyhradenej LEI kódu si subjekt, ktorému bol pridelený LEI kód môže obnoviť jeho platnosť. Účet sa klientovi zriaďuje automaticky pri podaní žiadosti o pridelenie LEI kódu. S pridelením a obnovou LEI kódu sú spojené poplatky, ktoré CDCP dosiaľ udržiava na nezmenenej úrovni. Za obnovu LEI kódu si CDCP účtuje poplatok 45 EUR; obnovený LEI kód je platný jeden rok. Postup, ako požiadať o LEI, ale aj podmienky prideľovania, obnovy a prenosu LEI kódov a ďalšie informácie a dokumenty spojené so žiadosťou o pridelenie LEI a jeho správou môžu záujemcovia nájsť na webe CDCP Nadácia GLEIF (The Global Legal Entity Identifier Foundation) bola založená v júni 2014 ako nezisková organizácia pod dohľadom ROC (Regulatory Oversight Committee) s cieľom pôsobiť ako operačné rameno globálneho LEI systému pri zavádzaní a využívaní LEI. GLEIF poveruje a monitoruje miestne prevádzkové jednotky zapojené do Globálneho systému LEI (GLEIS).ROC - Regulatory Oversight Committee (Výbor regulátorov pre dohľad) je skupina viac ako 60 verejných orgánov z viac ako 40 krajín (národných regulátorov) založená v januári 2013 s cieľom koordinovať a dohliadať na celosvetový rámec identifikácie právnej entity tzv. Globálny systém LEI.Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. získal 30.januára 2018 od nadácie GLEIF certifikát, ktorý potvrdzuje úspešnú akreditáciu CDCP ako miestnej prevádzkovej jednotky pre prideľovanie LEI subjektom z jurisdikcie Slovenskej a Českej republiky.Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. je od r.1994 členom Asociácie národných číslovacích agentúr (ANNA – Association of National Numbering Agencies). ANNA je celosvetová asociácia, ktorá združuje lokálne registračné agentúry, ktoré zabezpečujú alokáciu, registráciu a šírenie identifikačných kódov alebo čísiel prideľovaných v súlade s vybranými medzinárodnými normami ako napr. kódy ISIN, CFI a FISN.ISIN kód je 12-miestny alfanumerický kód na identifikáciu cenných papierov a finančných nástrojov prideľovaný podľa ISO štandardu 6166 Medzinárodný číslovací systém pre identifikáciu cenných papierov. ISIN kód v súlade s ISO štandardom 6166 a smernicami ANNA prideľujú národné číslovacie agentúry združené v ANNA.