Nepočujúci žiadajú, aby sa na úrade vlády opäť tlmočilo a plánujú aj protestovať

Prítomnosť tlmočníkov je dôležitá

Tlmočníci nedostali polroka výplatu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Nepočujúci žiadajú vládnych predstaviteľov, aby sa na Úrade vlády SR opäť tlmočilo do posunkového jazyka. Uviedol to v tlačovej správe predseda Slovenského zväzu nepočujúcich Na stredu o 10:30 pred začiatkom rokovania vlády preto naplánovali protest na Námestí slobody pred budovou Úradu vlády SR.Cehlárik uviedol, že s Úradom vlády opakovane komunikovali a žiadali ich o stanovisko. Ako objasnil, prítomnosť tlmočníkov je pre nich dôležitá a majú právo na prístup k informáciám, a to aj vzhľadom na vážnosť situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.Nepočujúci žiadajú, aby sa obnovilo tlmočenie do slovenského posunkového jazyka na tlačových konferenciách či brífingoch. Cehlárik poznamenal, že viac ako dva týždne neboli tlmočníci v tejto súvislosti oslovení.Taktiež požadujú, aby sa urýchlil proces vyplatenia tlmočníkov za vykonanú prácu. Vysvetlil, že od začiatku tlmočenia na úrade vlády, nedostali tlmočníci polroka výplatu.Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Úrad vlády SR a bude správu aktualizovať.